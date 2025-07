Flavio Mendoza es sin dudas uno de los artistas del espectáculo más importantes de Argentina. Con una trayectoria de alto impacto como destacado bailarín, coreógrafo, productor artístico y director circense argentino, es una de las figuras más innovadoras y apasionadas del mundo actoral. Por eso, la conmoción fue grande cuando sufrió un accidente en su reciente presentación de “Abre tus alas” y cayó en el escenario.

Flavio Mendoza

Flavio Mendoza habló de sus problemas de salud tras el accidente que sufrió: "Recién me dejan salir de la clínica"

En medio de su show, Flavio Mendoza protagonizó una situación de mucho estrés y preocupación para quienes estaban presenciando el show. Mientras realizaba una escena de acrobacias aéreas, chocó con una luz del escenario, perdió estabilidad y cayó al escenario.

Flavio Mendoza

La conmoción fue grande, y ante semejante accidente, se canceló la función, se activó el protocolo de emergencia y se despidió a los espectadores. Mientras que el equipo médico responsable se ocupó de manera inmediata de socorrer al artista.

Si bien Claudio logró alcanzar estabilidad física y estaba consciente cuando fue retirado del teatro, sí se lo podía ver dolorido debido al accidente. Fue internado en una clínica del barrio Belgrano y hoy, sábado 12 de julio, recibió el alta.

Flavio Mendoza

Ante la preocupación de sus amigos, familiares y seguidores, comunicó en sus redes sociales: “Me acaban de dejar salir de la clínica, (...) le quiero agradecer a todos los médicos que me atendieron super rápido”.

El papá de Dionisio siguió y contó cómo se encuentra actualmente: “estoy muy dolorido, con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave gracias a Dios (...) Yo voy a estar en las funciones, perdónenme si hay algunas cositas que no voy a poder hacer porque estoy bastante duro, pero voy a estar, voy a hacerlo, no puedo faltar a este exitazo”.

Flavio Mendoza

Y cerró su comunicado agregando: “no soy un inconsciente, si hay algo que no puedo hacer, no lo voy a hacer para no arriesgarme”. A pesar del susto y el dolor, Flavio Mendoza demuestra una vez más por qué es un pilar del espectáculo argentino: su compromiso con el arte y su público es absoluto. Incluso tras un accidente, el artista vuelve a escena con la misma pasión que lo consagró como un innovador incansable.

J.O