Si de separaciones se trata, Wanda Nara lidera la lista de rupturas de este 2022. Después del wandagate, que involucra a la China Suárez, la empresaria fue la protagonista de la segunda temporada de este culebrón.

Después de perdonar el affaire de Mauro Icardi con la actriz, Wanda Nara confirmó que decidió terminar con diez años de matrimonio aunque no dio los motivos. Aunque los idas y vueltas fueron muchos, Ana Rosenfeld, abogada de la rubia, fue quien aclaró cuál es el motivo de esta radical determinación.

Mauro Icardi y Wanda Nara

“Conozco a las dos versiones, y conozco la insistencia de Mauro de recuperar la pareja, el que no termina de cortar es él. Wanda lo tiene muy claro que la pareja no funciona”, dijo la abogada en LAM.

Wanda Nara reveló cuánto hace que se separó de Icardi.

“Por un lado que no hay confianza, pero hay otras cosas también, que tienen que ver con la libertad en cuanto a la laboral, las opciones que pide tener Wanda está pidiendo tener para seguir adelante con su trabajo, y Mauro la quiere en casa. A las mujeres que nos gusta trabajar y ningún hombre nos hubiera puesto un freno y nos diría que nos quedemos en casa con los chicos", agregó la letrada.

Es de familia: Zaira Nara también se separó en 2022

En medio de los rumores de romance de Wanda Nara con L-Gante, Zaira Nara también confirmó su ruptura con Jakob Von Plessen.

La modelo compartió un escueto comunicado en la que dio la noticia a la prensa, en medio de diversos rumores.

"Después de 8 inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra oportunidad a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que, nos unirán para siempre", dice Zaira en su publicación. "Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias, Zaira", agregó.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

A pesar del bajo perfil, las versiones sobre las causas de esta decisiones comenzaron a crecer y aseguran que la modelo habría comenzado una relación con Facundo Pieres, ex novio de su amiga Paula Chaves.

"Él está dispuesto a hacer cambios en su rutina porque, básicamente, lo que genera en ellos una crisis muy profunda es que al principio vos te enganchás con ese espíritu aventurero de la persona de la que te enamorás. Hay un momento en el que uno piensa cuán justa es la entrega y la demanda en la pareja. Por eso él quiere hacer cambios rotundos, quiere recuperar la relación y ella también quiere pelearla", contó Luli Fernández en Socios del espectáculo sobre esta ruptura.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli: el final de una pareja afianzada

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés también decidieron separarse en 2022. La noticia fue confirmada en LAM en mayo de 2022.

"Todo empezó después de las vacaciones en Punta del Este. Fueron las diferencias en la convivencia lo que generaron esta crisis. Tienen una manera diferentes de vivir. Estaba rara en la convivencia", dijo Yanina Latorre en el programa de América.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli.

"Se fue de viaje familiar y eso a Guille Valdés no le gustó. La decisión es de ella, él no estaba tan convencido", disparó Yanina y luego continuó: "Los hijos no se llevaban mal, pero no había onda. No fluía", agregó la panelista.

Luego, Guillermina Valdés habló sobre los motivos de la ruptura. "Nos separamos en muy buenos términos y vos sabés cuánto nos queremos. Sos testigo", le dijo la actriz a Ángel de Brito en ese momento.

Shakira y la polémica menos esperada con Gerard Piqué

Una de las separaciones más emblemáticas de este año fue la de Shakira y Gerard Piqué.

En medio de diferentes rumores, la cantante colombiana confirmó en un mensaje que compartió en redes en junio. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", dijo Shakira en Instagram.

Shakira y Gerard Piqué.

Lo cierto es que, después de este anuncio, las diferentes versiones de infidelidad por parte del deportista comenzaron a surgir, hasta que se confirmó su romance con Clara Chía Martí, una joven estudiante de economía de 23 años con quien habría empezado a salir mucho antes de divorciarse de Shakira.

La pareja atravesó momentos de dura exposición hasta que la colombiana decidió hacer de su tristeza una canción y lanzó Monotonía, junto a Ozuna, donde da detalles de cómo fue la separación con el futbolista.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin: la ruptura más perfil bajo del actor

Acostumbrado a vivir una fuerte exposición, Benjamín Vicuña tuvo la suerte de que su ruptura con Eli Sulichin pasara desapercibida.

La joven de 32 años fue quien decidió ponerle punto final a este romance que habría comenzado a finales de 2021 en el bautismo de Ana, la hija menor de Pampita.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

La noticia la detalló Yanina Latorre en LAM. "No hubo conflicto ni pelea, ella decidió terminar. Se los veía super bien. Yo los vi en el cumple de Mica Tinelli. Él tiene muchos hijos, diferencia de agenda, de momentos. Ella está enamorada, con cinco hijos, es difícil", dijo la periodista a finales de agosto.

"Están en comunicación constante, ella lo va a bancar con el papá. Sólo tiene vidas muy diferentes. No se descarta que vuelvan a estar juntos, ella viaja mucho por trabajo. En realidad hay diferencia de agendas", añadió.