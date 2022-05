Guille Valdés abrió su corazón e hizo una fuerte confesión sobre su relación con Sebastián Ortega, con quien estuvo en pareja durante 13 años.

La actual mujer de Marcelo Tinelli se refirió a esa particular época en la que se alejó de las pasarelas para dedicarse a full al cuidado de sus tres hijos, Dante, Elena y Paloma.

"Esa era yo, siendo lo que podía ser en ese momento. Creo que todos somos como espejo de las personas con las que estamos. Y Sebas era, en ese entonces, quien yo elegía. Él era eso y yo, lo que era. Y estábamos muy bien, vinieron nuestros hijos y tuvimos una re linda relación”, dice. Elegí estar en un lugar en el que ´el otro hiciera´ mientras yo estaba con mis pollitos”, contó sobre su ausencia mediática en ese entonces.

Guille Valdés confesó cuándo fue el momento en el que decidió separarse de Sebastián Ortega

Luego, Guille Valdés se refirió a este alejamiento de la televisión y el rol de Sebastián Ortega en la decisión. “Fue mi opción. No está bueno decir ´No podía´, o ´No me dejaba´. Claro que tampoco me empujaban diciendo: ´Dale, flaca, hacé que está buenísimo´. No. Quizás no era un formato que él tenía para conmigo. Tengo demasiada personalidad para que me digan lo que debo hacer”, reveló en una entrevista exclusiva con Teleshow.

Guille Valdés junto a su hijo Dante.

La empresaria también relató cuándo fue el momento de su separación con el productor. ,“Yo soy muy luchadora del hacer, del estar y del acompañar. Fui por acá, fui por allá... Y llegó un momento en que el dije: `Ay, qué lastima... Pero no´. Iba y venía como algo que se habla y se transforma o no se transforma. Me separé muy tranquila de haber hecho todo, de haber apostado. No se pudo", siguió.

Guille Valdés.

La historia familiar de Guille Valdés

Guille Valdés fue hija de dos padres adolescentes que, según su relato, crecieron junto a ella. Es por este motivo, que la modelo y actriz también se percibía en su infancia como "más adulta" que el resto.

"Nunca me sentí como una hija, sino como su compañera. Siempre tuve el rol de cuidar a mis padres", contó. “Ese sentido de la responsabilidad con el que crecí, tan distante del de los otros chicos de mi edad, me hizo madurar de golpe. Me fortaleció. Como fuese, y tal vez sin saberlo, mis viejos ya me habían dado alas para siempre”, agregó.