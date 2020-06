Delfi Chaves habló sobre sus comienzos y reveló por qué fue modelo

Si bien el gran sueño de Delfina Chaves siempre fue convertirse en una gran actriz, en sus primeros años en el medio y siguiendo los pasos de su hermana Paula, la joven incursionó en el modelaje. Sin embargo, recientemente reveló por qué realmente decidió ir por este camino en los inicios de su carrera.

En el ciclo radial Último cartuchos, Delfi confesó: “Con el modelaje me pasó que las campañas o fotos que hice eran porque quería plata para poder pagarme las clases de teatro y la nafta del auto, básicamente”.

“La verdad es que el modelaje me aburre bastante. Lo hago como un trabajo, solamente por la plata”, agregó al respecto dejando en claro que la Delfina actriz siempre estuvo en su cabeza. "Me pasa con mi profesión, el teatro y todo lo demás, que lo último que pienso es en la plata. Me pasa que mi representante me pide que no diga sí de entrada para negociar el tema de la plata. Que no parezca tan desesperada”, afirmó.