Denuncian por acoso al chef Pablo Massey

Pablo Massey, reconocido chef y empresario pastelero, fue denuncia por acoso por parte de una ex empleada de 24 años.

La joven Trinidad Benedetti relató los hechos que sufrió por parte del dueño del restaurante La Panadería de Pablo, en Olivos.

"Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el culo a las empleadas?’, y ella me respondió 'Sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’. Obviamente que no le pegué", dice parte de la denuncia.

La pastelera aseguró que también informó de la situación a los dos gerentes del local quienes aseguraron que iban a tomar cartas en el asunto pero después se desentendieron y hasta la agredieron verbalmente por querer denunciarlo.

“Me dijo una cantidad de barbaridades que no me voy a olvidar nunca: que estaba loca, que era una maleducada, que si pensaba que Pablo me iba a agarrar y violar en la oficina. ‘Por favor mirate lo que sos, ¿vos te pensás que un chabón con la fama y guita de Pablo Massey se daría vuelta a mirar a una piba como vos? Pero, por favor, quien te pensás que sos”, contó Trinidad en su cuenta oficial de Instagram.