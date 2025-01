El miércoles por la noche, Morena Rial fue detenida cuando se trasladaba a bordo de un vehículo junto a su bebé de tres meses de vida y cuatro personas más, por San Isidro. Los jóvenes habían sido identificados como los causantes de un corte de luz en una vivienda, cuyo propósito habría sido cometer un acto delictivo. En este contexto, Jorge Rial se pronunció al respecto, pero no lo hizo públicamente, sino en diálogo con su exyerno y padre de su nieto mayor, Facundo Ambrosioni.

El drama de Morena y Jorge Rial

Desde hace algunos años, Morena y Jorge Rial protagonizan un vínculo con idas y vueltas. Padre e hija se diferencian en sus decisiones, y es una cuestión que los enfrenta. Mientras que la joven apuntó públicamente contra el periodista, él se limita a decir que no hablará frente a cámara de ella, ya que es su familia.

Esta es la misma postura que tomó en las últimas horas, luego que transcendió la información sobre la detención de la joven. Morena Rial fue retenida en la comisaría, por más de cuatro horas, hasta que fue liberada. En ese momento, se encontraba con Amadeo, su hijo de tres meses de vida, lo que generó gran preocupación, además de la situación de la joven.

Y es esta la gran preocupación del exconductor de Intrusos: el bienestar de sus nietos. Jorge se pronuncia frecuentemente por el amor que siente por Francesco, el hijo mayor de Morena, y ahora por Amadeo. La particularidad del más grande de los dos niños es que vive en Córdoba, bajo el cuidado de su padre, Facundo Ambrosioni. Y fue con el joven con quien el periodista se comunicó en las últimas horas, preocupado por el niño.

En este sentido, Ambrosoni indicó que él mantiene diálogo con Rial aunque no frecuentemente pero si ahora le hizo un especial pedido. "No se comunica todos los días, pero se comunica, pregunta, por ejemplo, ayer me mandó un mensaje: ‘Cuidalo, por favor, esto es una vergüenza’, pero bueno, necesito que lo cuides", fueron las palabras del abuelo de Francesco. Asimismo, el joven indicó que busca resguardo para su hijo.

Por su parte, también indicó en redes sociales que el niño no tiene relación con Morena. "Respetuosamente, solicito a los medios de comunicación que no mencionen ni involucren a mi hijo, en cualquier tema o noticia relacionada con la progenitora. Debido a circunstancias familiares, mi hijo ha estado alejado de su progenitora durante todo este tiempo, y es importante para mí proteger su bienestar emocional y evitar cualquier situación que pueda afectar su estabilidad. Agradezco su comprensión y cooperación en este asunto", había anunciado.

Por el momento, Morena Rial no hizo declaraciones al respecto peor fue su abogado quien indicó que la detención fue parte de una confusión.