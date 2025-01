Alejandra Darín falleció a los 62 años, el pasado miércoles 15 de enero. La noticia se hizo a conocer por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, quienes compartieron un posteo destacando su trayectoria actoral y su rol como presidenta de la organización. Según dieron a conocer, la artista estaba enferma hace varios meses, pero se complicó el cuadro en las últimas semanas. Sus más cercanos decidieron mantener el silencio público, pero dejaron sus mensajes en las redes sociales.

El desgarrador adiós de Antonia Bengochea a su mamá, Alejandra Darín: "Busco tu abrazo"

El fallecimiento de Alejandra Darín impactó a todo el mundo de la televisión, el cine y el teatro. Varias celebridades decidieron pronunciarse en sus redes sociales, y escribieron dolorosos mensajes, destacando la trayectoria de la actriz y su rol en el mundo actoral. Sin embargo, los posteos de los hijos, Antonia y Fausto Bengochea, fueron los que más se viralizaron y entristecieron a los seguidores. La joven artista compartió una serie de imágenes vintage con su madre y escribió una desgarradora despedida.

Alejandra Darín y su hija, Antonia Bengoechea

"Mami, te veo en cada persona que amo, en cada animal que acaricio, busco tu abrazo en cada abrazo. Me mostraste el mundo a través de tus ojos, los más lindos que vi. Imaginé lo infinito que debe ser el cielo mirándolos. Conocí la complicidad y la ternura en tu mirada, la alegría en tu sonrisa, la paz al lado tuyo", comenzó. Y reflexionó: "El amor no cura, pero lo cambia todo, eso pienso... Vos me hiciste sentir la persona más amada del mundo entero".

Alejandra Darín y su hija, Antonia Bengoechea

Alejandra Darín y su hija, Antonia Bengoechea

De esta manera, recordó: "Decías que eso era algo importante, lo que las personas nos hacen sentir, y de alguna manera creo que también eso somos, lo que les hacemos sentir a los demás. Hay una yo que deja de ser y una yo que aparece también de una forma que todavía no conozco. Una tristeza y una fuerza que inevitablemente conviven. Qué soledad y cuanta compañía. Todo al mismo tiempo. Qué quilombo".

El desgarrador posteo de Antonia Bengoechea

La joven compartió fotografías de Alejandra Darín y su hija, abrazándose y riendo, durante la infancia de Antonia Bengoechea. Además, incluyó a su familia y fotografías impresas. Finalmente, cerró: "¿Qué es todo esto? ¿La vida? La vida. Que la disfrutemos, que seamos felices, que hagamos lo que nos gusta, que nada es tan grave. Te extraño tanto y cada vez más. Mejilla con mejilla, corazón con corazón. Tus manos y las mías agarradas para siempre. Qué vida más feliz vivimos juntas, mamita".

A.E