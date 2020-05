Desgarradora despedida de Barbara, la hija de Sergio Denis

View this post on Instagram

Esto nunca debería haber pasado. Siento bronca y una tristeza infinita. Me arrancaron mi otra mitad. No pude despedirte pero te encuentro en cada uno de mis sueños y será así hasta el último día de mi vida. Descansá en paz pa, estaremos siempre juntos. Lo infinito trasciende, nuestro amor también. Nos volveremos a encontrar. Que brille más que nunca tu luz. Amor. Papá.