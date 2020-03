Diego Latorre y su infidelidad a Yanina: "No dormí ni un día afuera de mi casa"

Diego Latorre habló de su escandalosa relación con Natacha Jaitt en 2018. También hizo mención a las actitudes de Yanina Latorre y sus hijos, tras los momentos de mucha exposición.

"Me mandé muchas cagadas, como padre pocas, pero como marido hubo deslices que se conocieron, y me arrepiento, pero son vivencias", comenzó diciendo Latorre en diálogo con Gabriel Anello para Súper Mitre Deportivo (AM 790).

"(Estas cosas) se hacen públicas y a veces se pone al otro en el banquillo de los acusados. En mi caso puntual me arrepiento porque mis hijos sufrieron y Yanina (Latorre) también, que me bancó en todas", agregó.

Y continuó, con mucha seguridad: "Mis hijos me perdonaron y hoy tengo una relación buenísima con ellos, y creo que siempre fui un padre ejemplar. La familia para nosotros fue algo sagrado. Lola lo entendió, le expliqué y salimos adelante. Ella me entiende, tiene 19 años y además tiene un coeficiente intelectual alto más allá de su frivolidad en las redes, pero la relación es estupenda. No me pide explicaciones, pero también me vio sufrir porque hubo muchas mentiras, exageración, una operación y la exposición que hubo. Es un tema sensible porque estamos hablando de alguien que ya no está".

Por otro lado, Diego habló de la infidelidad y de su propia experiencia: "Creo que está la infidelidad por necesidad física y también la otra que es más jodida que es cuando hay una vida paralela, pero yo no dormí ni un día afuera de mi casa, nunca fallé en ese sentido".

En cuanto al motivo que lo llevó a serle infiel a Yanina con Jaitt, el comentarista abrió su corazón: "Creo que fue por cierto cansancio y una meseta en mi vida. Cambiar o quizás por alguna satisfacción, luego de estar en un lugar cómodo y con todo al alcance de la mano, me faltaba la adrenalina y ese peligro".