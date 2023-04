Edith Hermida confesó que le encantaría reemplazar a Jey Mammón en "La Peña de Morfi"

Edith Hermida abrió la posibilidad de enviarle preguntas a través de las Historias de Instagram. Allí recibió consultas de todo tipo, además de varios elogios por parte de sus seguidores.

Entre las respuestas, lo que más llamó la atención fue un comentario que hizo la conductora sobre la posibilidad de conducir "La Peña de Morfi". Actualmente lo está liderando Georgina Barbarossa que reemplaza a Jey Mammón hasta que se defina el conductor definitivo.

"Te veo re conductora de La Peña de Morfi", le escribió un follower. Y Edith Hermida señaló: "Re me veo, porque me encantaría volver a hacer un programa de música. A mí la música me atraviesa, me encanta.

Luego, la conductora aseguró: "Pero... no me tienen en cuenta para esos proyectos". Y agregó: "Pero a mí me encanta... me encantaría".

Aseguran que Edith Hermida viajó a Brasil con un nuevo amor

Edith Hermida viajó a a principios de marzo a Porto de Galinhas, Brasil para disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Desde este martes que llegó, la conductora publica constantemente imágenes desde allí y cuenta lo bien que la está pasando.

Si bien siempre se mostró sola, ante la consulta de un seguidor de con quién viajó, Edith Hermida respondió: "Sí, vine con alguien y es de Racing". En la foto se veía el brazo de un hombre con un tatuaje del club de fútbol.

Por supuesto, Juariu paró sus antenas y se puso a investigar de quién se trataba. La detective de los famosos encontró una imagen de su excompañera de Bendita abrazada a esa persona y luego contó de quién se trata.

"Se llama Mariano. Es el productor de la Chiru en Radio 10", dijo Juariu. Seguido a esto, mostró las pruebas: el perfil del Instagram del nuevo novio de Edith Hermida donde confirmaba esa información.

De esta manera entonces, una vez más la investigadora de las redes dio una primicia y dejó al descubierto a la flamante pareja.