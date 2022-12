Edith Hermida se separó de "Batata"

La historia se acabó, Edith Hermida se separó de Roberto Fernández “Batata”, su esposo de toda la vida. Así lo confirmaron en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. El programa de chimentos de El Trece comenzó a otorgar pistas de quien era la pareja que se había separado para siempre, hasta que por fin revelaron que la protagonista era la histórica panelista de Bendita TV.

“Los que están separados, y es definitivo y para siempre porque lamentablemente no tienen vuelta atrás, son Edith Hermida y "Batata". No va más esa pareja. Está confirmadísimo”, aseguraron desde el piso de Socios del Espectáculo. “Algo se había dicho en los últimos tiempos. A ella le preguntaban y contestaba con pocas ganas o con silencios que iban hablando también, pero está claro que algo pasaba en esa relación, y que ese algo no era bueno, sino que adelantaba que la pareja estaba en riesgo”, explicaron, asegurando que desde hace un tiempo las cosas iban mal.

Edith Hermida y "Batata" se han separado.

Por otra parte, destacaron que durante toda la noche estuvieron investigando para tratar de confirmar esta información, hasta que descubrieron que era real la inminente separación de Edith Hermida y “Batata”: “Lamentablemente esto ha sucedido, es así. Tienen una hija y se quieren, se guardan cariño, por eso les cuesta hablar de estos temas, pero esta es la verdad”, señalaron.

Es importante recordar que, aunque Edith lleva una vida mediática muy activa, su esposo, conocido como “Batata” escogió tener un perfil bajo. Se desempeña como Contador Público Nacional y está en matrimonio con la panelista de Bendita TV desde hace 18 años, convirtiéndolos en una de las parejas más estables del espectáculo argentino.