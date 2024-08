Recientemente, Channing Tatum le dedico un emotivo posteo en sus redes a Ryan Raynolds, en donde le dedicó grandes palabras de admiración y agradecimiento por ser una de las pocas personas que lo apoyo en la industria cinematográfica.

Así, el actor compartió unas imágenes en Instagram junto a su colega con un extenso mensaje de agradecimiento que conmocionó a todos los usuarios.

Channing Tatum y Ryan Reynolds

El cálido agradecimiento de Channing Tatum hacia Ryan Reynolds

Durante mucho tiempo, Channing Tatum intento intensamente concretar un proyecto cinematográfico que, lastimosamente, nunca llegó a la pantalla grande. No obstante, la industria cinematográfica le brindo una inesperada segunda oportunidad con la ayuda de Ryan Reynols.

En la éxitosa película Deadpool & Wolverine, que es protagonizada por Reynolds y Hugh Jackman, los antihéroes llegan a un limbo en el que se encuentran los personajes olvidados de Marvel en el cine y, también, con aquellos atrapados en un guion que jamás llegó a la pantalla grande. En esta realidad, la dupla protagonista se encuentra con el X-Men llamado 'Gambito', interpretado por Tatum.

Channing impulsó el proyecto para hacer una película basada en este personaje durante más de cinco años. Sin embargo, cuando Disney compró Fox, la idea del film se archivó y nunca más se realizó. Por ello, interpretar al menos una vez a Gambit en el cine fue un momento muy especial para él.

Y varios días después del estreno película de acción y comedia, Tatum escribió una emotiva reflexión sobre lo que esa experiencia significó para él. En un post de Instagram, el actor compartió una foto de él junto a Ryan Reynolds hace 10 años atrás cuando se presentó la primera película de Deadpool, seguido de una foto actualizada de ambos.

Channing Tatum y Ryan Reynolds

“Estaba sentado entre el público cuando Ryan mostró el primer vistazo a la primera Deadpool, y le dije ´no lo puedo creer, lo lograste´. Fue perfecto. En esa época, casi no lo conocía. Pero desde ese momento, casi nadie me apoyó como él en esta industria. Pensé que había perdido a Gambito para siempre, pero Ryan peleó por mí y por Gambito. Probablemente esté en deuda con él para siempre, porque no estoy seguro cómo podría llegar a igualarle lo que esto ha significado para mí. Te amo, amigo” escribió debajo el actor.

Channing Tatum y Ryan Reynolds

Luego, Tatum siguió con sus palabras de agradecimiento y concluyo: “Todo sucede por una razón. Estoy tan agradecido de formar parte de esta película. En mi opinión, es una obra maestra. Es pura diversión cabrona. Literalmente me la pasé gritando en la sala”.

Por su parte, Ryan Reynolds también utilizó las redes sociales, compartió el mensaje de su colega y le respondió: “Él no solo es un talento que aparece de a uno por generación, sino que también es de verdad un buen tipo. Yo sé lo que se siente desear darle vida a un personaje. Chan logró eso. Y puso en pantalla la versión más genuina de ese personaje, como si hubiera nacido para interpretarlo”.

Así, los actores se dedicaron palabras gratitud en sus redes personales. Un suceso que demuestra la gran relación entre ambos y el apoyo que se brindan dentro de la industria cinematográfica.

N.L