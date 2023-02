El pasado 26 de febrero, Antonela Roccuzzo celebró sus 35 años con una fiesta temática inspirada en Aladdín y un outfit a tono.

Entre las famosas que acompañaron a Antonela Roccuzzo en su festejo, estuvieron Daniella Semaan, esposa de Cesc Fábregas, Mariana Balbi, la cuñada de Luis Suárez, Elena Galera, la esposa de Sergio Busquets, Romarey Ventura, esposa de Jordi Alba y Coral Simanovich, la esposa de Sergi Roberto, solo por nombrar algunas de las parejas de los compañeros de Lionel Messi.

Antonela Roccuzzo durante el festejo de su cumpleaños

Cómo es el cardigan que lució Antonela Roccuzzo en su cumpleaños

La decoración de la fiesta realizada por Antonela Roccuzzo fue en en colores violetas, celestes, azules y dorados, con arreglos florales donde el lila resaltaba como el tono dominante.

Antonela Roccuzzo

Además, la empresaria tuvo una torta gigante de tres enormes pisos con el número 35 y la lámpara de Aladino dorada en la parte superior.

El cardigan que lució Antonela Roccuzzo en su cumpleaños y que es tendencia

Para su especial celebración, Antonela Roccuzzo optó por un look de Zara en el que llevó un jean oversize con un cardigan verde y celeste que sin duda alguna será tendencia este invierno 2023 por su particular estampado. La esposa de Lionel Messi completó su estilismo con el cabello suelto y con ondas y un make up suave.

cs.