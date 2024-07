La hija menor del Catherine Fulop y Ova Sabatini, Tiziana Sabatini, rememoró aquel momento en el que "amenazó" a Paulo Dybala, su cuñado y el flamante esposo de su hermana Oriana Sabatini. La novia de Joaquín Ezcurra no le dejó opción al actual jugador de la Roma de Italia.

En el casamiento realizado en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, la presencia de la familia de la cantante fue más que importante, como así también la del futbolista cordobés y amigos de ambos. En este marco, Secretos Verdaderos de América mostró material exclusivo del 2018.

Allí, Tiziana había realizado una "amenaza" a quien comenzaría siendo el novio de Oriana. "La realidad es que no sé nada de fútbol y tuve que buscar quién era porque no sabía y me dijeron que era algo muy importante, así que lo busqué", expresó años atrás la cuñada de Dybala.

"Lo conocí, lo ví dos veces. Me pareció muy simpático, muy humilde", opinó la menor del matrimonio Fulop-Sabatini. Posteriormente, el periodista consultó sobre el pensamiento de que los futbolistas van de la mano con la infidelidad, defendió y 'amenazó' a su cuñado: "Lo ví muy tranquilo. No creo que sea así. En el caso de que sea así, yo voy a defender siempre a mi hermana. Va a ligar. Te estoy 'amenazando'".

Qué opina Ova Sabatini, papá de Oriana Sabatini y Tiziana Sabatini, sobre su yerno Paulo Dybala

Previo a la palabra de Tiziana Sabatini, el cronista que realizó las notas en aquel momento pudo consultarle a Ova Sabatini acerca de su opinión de Paulo Dybala, novio y actualmente esposo de Oriana Sabatini que cumplió su sueño de niña este sábado 20 de julio.

"Es una muy buena persona, muy educado y muy responsable", comenzó diciendo el padre de las hijas de Fulop ante la consulta del periodista de América. "Por ahora va bien", contestó en cuanto a algún pero que podría llegar a haber sobre el actual jugador de la Roma de Italia.

