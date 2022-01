El dolor de Nacha Guevara tras la muerte de su madre a los 102 años

Nacha Guevara atraviesa un difícil momento tras la muerte de su querida madre, Clotilde Isolina Badalucco, quien falleció este jueves a los 102 años.



Al momento de su partida, la mujer estaba acompaña de su nieto Ariel del Mastro, el hijo mayor de la actriz. "Adiós Madre. Que Dios te guíe y te acompañe. Les agradezco a todos y todos el cariño y el estar a mi lado", escribió Nacha en su cuenta de Instagram junto a una foto de su madre cuando era más joven.



Si bien la relación entre Guevara y su madre era buena, la actriz había reconocido que la relación era compleja. "Tenemos un vínculo complicado desde la infancia y así será hasta el final de nuestros días", dijo en una charla durante PH Podemos hablar.

Por su parte, Ariel sí logró construir una relación más cerca con Clotilde. "No sé como madre, porque el otro día escuché que mi vieja no estaba muy de acuerdo, cosas que pertenecen a ellas y no creo que todo tenga que ser tan mediático, pero conmigo fue muy afectuosa", dijo en diálogo con Tomás Dente en una entrevista el año pasado.



"De chiquito caminaba de tu mano y hoy te fuiste agarrada de la mía", le dedicó Del Mastro a su abuela a través de Instagram 'stories'.