El efecto Lali Espósito: otras famosas que son fanáticas de los juguetes sexuales

Tras la íntima y contundente revelación realizada por Lali Espósito para la revista Vogue España (que rápidamente se hizo viral), en donde mostró sin pudor el juguete sexual que siempre lleva en la cartera, las repercusiones no tardaron en llegar. Recordemos que la cantante afirmó que ese “chiche” es para ella una “Pieza fundamental en la salud sexual de cualquier mujer y sobre todo cuando viajas muchísimo”.

También agregó, en tono de broma: “Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, bueno el Satisfyer es el mejor amigo de la mujer”. La autora Ana Requena Aguilar, periodista que escribió el libro “Feminismo Vibrante”, dijo: “En los últimos años se ha hablado tanto del Satisfyer y del boom de los juguetes sexuales que hemos conseguido que hablar del placer femenino empiece a ser cool e interesante en lugar de algo que ocultar”. Y es así como se reveló una lista de otras famosas que, como Lali, tienen a este compañero íntimo como un aliado.

Lily Allen promocionó un modelo llamado Liberty junto con la empresa alemana Womanizer, otro producto de la familia de los succionadores de clítoris, con un diseño ergonómico en rosa y naranja.

Rosalía incluyó en sus stories un regalo que le había enviado Kourtney Kardashian, un simulador de sexo oral “con tecnología PreMotion que añade un extra de velocidad. Dependiendo de sus gustos o de lo que prefiera cada día, se puede elegir entre 12 patrones de vibración para disfrutar de un cunnilingus de lo más real e intenso”.

Kourtney Kardashian

Dakota Jonhson es co-fundadora y una de las directoras creativas de una marca de bienestar sexual llamada Maude junto con la empresaria Éva Goicoechea. Compiten en el mercado con una gama cada vez más amplia de empresas dedicadas a este sector, entre ellas la que es en parte propiedad de Cara Delevingne, que se llama Lora di Carlo y utiliza en sus vibradores los colores del athleisure caro (verde empolvado, gris antracita, rosa de té) y en su comunicación, el lenguaje del empoderamiento femenino.

Dakota Jonhson

Lady Di llevaba un vibrador bala apodado “Le Gadget” en su bolso. Según confiesa su ex guarda espaldas, Ken Wharfe en su libro “Guarding Diana: Protecting The Princess Around The World”, este vibrador se lo compró como una broma, pero con el tiempo se convirtió en su objeto más preciado. Eva Longoria confesó que experimentó su primer orgasmo a los 26 años gracias a su dispositivo favorito: Rampant Rabbit, un juguete que vibra y gira para uso interno y externo. Los rumores apuntan a que Longoria se gastó 90 dólares en este artilugio con forma de “conejito” que le cambió la vida.

Lady di

Y la supermodelo británica Kate Moss, al igual que la actriz Jessica Alba, tiene un vibrador de la marca ‘Jimmy Jane'. Se trata de una firma erótica de lujo centrada en el diseño y la simplicidad de los objetos para fomentar el placer. La lista se va ampliando, y lo que antes era un secreto, ahora se promociona y empieza a generar, además de placer, interesantes negocios.