Lejos de la Argentina y super instalada en España, Lali Espósito es una de las artistas que no tienen miedo a llamar las cosas por su nombre y a mostrarse abierta a vivir distintas experiencias. Ahora, en una entrevista, la cantante no dudó en hablar de sus juguetes sexuales y hacerlos visibles.

La joven cantante confesó recientemente que lleva un juguete sexual en su cartera y expresó los motivos. “Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, bueno el satisfyer es el mejor amigo de la mujer”, dijo la artista en una entrevista para Vogue España.

“Tuvimos charlas enteras con mis amigas hablando de lo que sentimos por él. Es una historia de amor la que una tiene con esto”, agregó entre risas, Lali Espósito.

Una predicción sostiene que Lali Espósito será madre de mellizos

Luego de unas cortas vacaciones en Punta del Este, Lali Espósito se dirigió a España para atender asuntos laborales. En medio de los rumores de romance con Nico Occhiato, la cantante argentina de pop contó una anécdota con una mujer que le anticipo que podría llegar a ser madre de mellizos.

Lali Espósito volvió a visitar el programa español de televisión "El Hormiguero", donde ya había enseñado cómo preparar el famoso trago argentino al que llamamos Fernet, y contó una anécdota que dejó a todos boquiabierta. La artista recordó una de las veces que estuvo en Israel, lugar en el que suele protagonizar muchos conciertos. En una oportunidad, se le acercó una señora que predijo su futuro.

"Me dijo que tuviera cuidado de las malas energías, ¡y también me dijo que voy a ser madre de mellizos!" contó Lali entre risas y asombro.

Lali contó que el acercamiento de aquella señora la tomó desprevenida y que tuvo que pedirle ayuda a su traductora ya que la cantante no entiende hebreo. "La señora sintió la necesidad de venir hasta mí para decirme que nací con un objetivo concreto en la vida y que no es casualidad que mi origen haya sido humilde", comenzó explicando Espósito antes de lanzar la bomba.

La artista argentina entró al estudio envuelta en nuestra bandera nacional y al grito de la icónica canción de cancha "Muchachos". "Hoy llegué en el vuelo de Argentina a Madrid a las 6 am. Trabajé de 7 am hasta 23hrs. Me pedí un plato de spaghettis y helado en la cama. Y después seguro me desmayé feliz. ¡Besos, les adoro!", fue la manera en la que Lali Espósito comunicó mediante Twitter que ya se encontraba instalada en Europa.

Durante la entrevista Lali Espósito estuvo acompañada de Miguel Ángel Silvestre, su compañero durante el rodaje de la serie Sky Rojo. La artista argentina se encuentra en España para publicitar el estreno de la tercera temporada de la serie y también la última. Sky Rojo le dará un cierre a la vida de Wendy, una joven de la Villa 31 interpretada por Lali, y de sus compañeras víctimas de una red de trata.