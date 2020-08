El inesperado gesto de Pampita con Nicole Neumann

Pampita y Nicole Neumann mantienen una guerra fría de larga data. Después de aquella memorable entrevista en 2017, donde sacaron todos sus trapitos al sol, el acercamiento entre ambas figuras parece impensado.

Sin embargo, la esposa de Roberto García Moritán sorprendió cuando defendió a su colega en medio de la polémica por haber enviado a su empleada a un centro de aislamiento.

“Vamos a tratar de resolver un poco esto, no es que ella la manda porque sí. La primera persona que tiene síntomas en su casa es la empleada que trabaja con ella. Nicole y sus hijas todavía no tenían síntomas, había muchas probabilidades de que no estuvieran contagiadas. Ella se enteró tres días después de que estaba contagiada”, se metió Pampita en su programa Pampita Online.

Luego intentó defender a Nicole sobre el procedimiento que toman en estos casos. “Lo que se recomienda cuando en la casa hay una persona contagiada es que se aísle. También podría haberse quedado en la casa, si tiene un espacio y baño propios. Existía la posibilidad de que se quede en ese mismo ambiente, pero lo deben haber hablado entre ellas y lo resolvieron de esa manera”, agregó.