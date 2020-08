Pampita contó cómo fue el primer encuentro con su suegra

En su programa Pampita Online, Carolina Ardohain, "Pampita", confesó cómo conoció a su suegra y relató momentos de la íntima charla en el almuerzo.

La modelo transita un gran momento. Feliz con su marido, Roberto García Moritán con quien tras un brevísimo noviazgo pasaron por el civil, contó cómo fue que conoció a la mamá de su ahora marido y dijo que fue ella quien le pidió conocerla.y que organizara un almuerzo para presentarse.

El encuentro, organizado por el novio, se realizó de inmediato y ahí, las dos mujeres tuvieron una charla tan íntima como cálida, en la que Pampita, pudo hacerle muchas preguntas y según ella misma definió, fue casi como una entrevista.

Tras la pregunta de Gabriel Oliveri, quien introdujo el tema, Pampita rememoró ese gran momento y abrió su corazón: "Es la mejor suegra que tuve. Es un amor, muy cariñosa", y tras esa esa breve introducción, se explayó: "Apenas lo conocí a Roberto me preguntó a quién querés conocer de toda mi familia.y le contesté: yo primero quiero ir a comer sola con tu mamá", de quien no quiso revelar el nombre porque es de muy bajo perfil.

"Nos juntamos, comimos, charlamos un rato, le hice preguntas de su hijo y de qué pensaba de nuestra relación y me dio el ok". "y cómo me lo definirías?", fue otra pregunta de la conductora quien dijo que la respuesta que más le llegó fue cuando su suegra le dijo "es muy protector y le contó anécdotas de cómo los cuidaba a sus hermanos cuando viajaban por el mundo, por la carrera diplomática de su papá. "Cuando me dijo que era protector, eso me gustó. Es una palabra que me gusta", agregó con un profundo sentimiento.

También Caro dijo que la señora le contó que Roberto era muy familiero y que tenía muchas ganas de formar una familia. y también confesó que tienen un grupo de chat familiar.

Por último, y para cerrar el tema, OIliveri le dijo a Pampita que en el casamiento, la señora se le acercó y le dijo contundente "A esta pareja, yo le tengo fe".