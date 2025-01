El look arcoíris de Susana Giménez que impuso Máxima Zorreguieta

Con la llegada del verano, la aparición de distintas figuras en Punta del Este se fue acrecentando. Susana Giménez se mostró en un evento de una reconocida marca de joyas e impactó por su look arcoíris, que impuso Máxima Zorreguieta.

La diva de la televisión fue por varias tendencias y prendas que vienen pisando fuerte con la llegada del verano y los días de calor. Entre pantalón wide leg y camisa de color, logró un outfit que la sacó de su zona de confort.

El look arcoiris de Susana Giménez que impuso Máxima Zorreguieta

Susana Giménez se destaca por haberse convertido, después de años de carrera, en una verdadera diva. Como todo ícono, logra que sus looks den que hablar y se conviertan en tendencia, pero esta vez, la conductora siguió el camino de la reina Máxima Zorreguieta y apostó por un look arcoíris.

Susana asistió al evento aniversario por los 110 años de Rubí Rubí, la exclusiva marca de joyería, en Punta del Este, y despertó a los expertos en moda por las prendas que eligió.

Como es costumbre, la diva optó por un tapado de piel, aunque esta vez se trató de uno corto. Sin embargo, lo que más llamó la atención y recordó a uno de los outfits más especiales de Máxima, fueron dos prendas en tendencia que lograron un estilo arcoíris.

Por un lado, su camisa de color fucsia, pieza trendy impuesta por Juliana Awada y, por otro, un pantalón wide leg, de corte recto y ancho, con estampa del espacio, en el que se podían ver imágenes como la luna y los distintos planetas además de nebulosas de colores.

Susana no fue por el minimalismo y decidió apostar por el “más es más”. La actriz demostró que con una buena combinación es posible incorporar distintas piezas a un look y que no sea exagerado ni de mal gusto.

La tendencia arcoíris que eligió Susana fue impuesta por Máxima Zorreguieta, la reina consorte de los Países Bajos, quien en una de sus últimas apariciones en públicos lució un vestido multicolor, afirmando que la tendencia rainbow pisa fuerte en la temporada.

Siendo una real it girl, la reina optó por una prenda única que combinó distintos colores y patrones y la hizo destacar. Máxima llamó la atención por usar un vestido de cuello tortuga, mangas largas abullonadas y falda que contaba con lunares de colores que iban desde el celeste, pasando por el naranja, el amarillo, el blanco y el rosa.

Siendo inaugurado por Máxima Zorreguieta, el look arcoíris empieza a cobrar su lugar en el verano 2025 instalándose como una de las mayores tendencias de la temporada, y Susana Giménez eligió llevarlo y no quedarse atrás.

MVB