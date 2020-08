A poco de conocer a su niña en camino, Sofía Zámolo hizo un pedido especial

A Sofía Zámolo y José Félix Uriburu les quedan unos pocos meses para ver a la beba que crece en el vientre de la conductora, quien contó las ansias por las que están pasando en un contexto tan dificil como la pandemia por el Coronavirus.

"3.04 AM. Las patadas que no paran y esta bebita que me recuerda que cada vez falta menos para nuestro encuentro. Insomnio, incertidumbre, preocupaciones, la cabeza que da vueltas. Rezo rosarios", comenzó la modelo de 37 años en sus redes sociales.



Luego, la actriz continuó: "Le pido a Dios y a la Virgen que nos acompañen. Que todo este virus que es una pesadilla termine pronto. Que volvamos a una vida normal. Me desespera no saber cuando esta va a terminar".

"Cuando volveremos a salir a la vida. 5 meses de cuarentena. Cuando volveremos a ser libres?", finalizó la celebridad argentina en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Un tiempo luego de dar a conocer la noticia del embarazo, Zámolo reveló el nombre que le eligió para su hija. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana confesó que le gustaría llamarla Emilia, aunque todavía no descartan otras posibilidades.