La declaración de Nico Vázquez que hizo derretir de amor a Gimena Accardi

Tan espontánea, verdadera, divertida, generosa, graciosa, inteligente, talentosa, gruñona, hermosa, reidora, mejor amiga, compañera, leona, justa, perfecta e imperfecta. Vos. Mujer empoderada y siempre con amor, deseo que seas feliz hoy y siempre. Mereces eso y mas. Te admiro y te amo. 🙌🏻❤️