El rotundo cambio de vida de Soledad Fandiño: se mudó a otra ciudad y tiene nueva profesión

Soledad Fandiño está viviendo desde hace unos meses en Miami, Estados Unidos, junto a su hijo Milo, fruto de su pasada relación con Residente.

A lo largo de los últimos años, la modelo y actriz se ha dedicado a otras pasiones además de la actuación. Por ejemplo ha contado que hizo un curso de cocina y compartió imágenes de esa época donde se la veía con un gorro de chef.

En esta ocasión, la ex de Nicolás Cabré contó que debutó en una nueva profesión.

"Primera vez enseñando una clase de Yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida", comenzó escribiendo Soledad Fandiño en sus redes. Y continuó: "No voy a negar que me dio miedo, pero al miedo lo tomo como una oportunidad para ser valiente y tener el coraje para cumplir mis sueños. ¡¡Allá vamos!! ¡Gracias por acompañarme en este viaje!".

Además, la mamá de Milo subió un video con su outfit de yoga, donde decía: "Nerviosa. Voy a dar hoy mi primera clase de yoga que va a ser en spanglish. Mitad en español, mitad en inglés. Vamos con todo un playlist bien argentino, con tango, con todo. Así que bueno, deseenme suerte". Luego, mostró partes de la clase junto a sus alumnas.

Soledad Fandiño también le agradeció a la dueña del estudio de yoga, Mimi Ghandour.

El debut como cantante de Milo Pérez, el hijo de Residente y Soledad Fandiño

Soledad Fandiño y Residente (René Pérez) fueron papás de Milo Pérez en agosto de 2014. Cuatro años después, llegó la noticia de su separación.

A pesar de ya no ser marido y mujer, la expareja mantiene una buena relación. Por eso, días atrás, ambos quisieron estar en primera fila en el primer concierto de su hijo, donde debutó como cantante.

Soledad Fandiño, Milo Pérez y Residente.

El pequeño de 8 años participó del Festival de Otoño de la escuela de música a la que asiste en Miami, Estados Unidos. "Sol Music Studios" organizó el evento en un bar este sábado 5 de noviembre de 13 a 16hs y el primero de todos los chicos que participaron fue el hijo de la modelo y el cantante.

"Primera vez que cantas arriba de un escenario y nosotros más que orgullosos de vos por tu sensibilidad, el amor que le ponés a todo lo que haces, por cómo enfrentas cada desafío, por la alegría que transmitís, porque sos tan cariñoso, por todo lo que sos, te amamos hijo!", escribió Soledad Fandiño en un posteo que publicó en sus redes.

Milo Pérez.

Entre las imágenes que compartió la modelo, había una junto a su hijo y a Residente. Eso generó que varios de sus miles de seguidores le dedicaran mensajes de deseos de una reconciliación: "Vuelvan", "Vuelvan. Eran una hermosa pareja" y "Hermosos. Ojalá vuelvan hacer una hermosa pareja y son hermosos", fueron algunos de ellos.

Por su parte, Residente también publicó una imagen de su hijo arriba del escenario en sus Historias de Instagram.