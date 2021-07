En La Noche de Mirtha estamos acostumbrados a elogiar el estilo de Juana Viale en cada programa. Pero esta vez quien sorprendió con su look fue una de las invitadas: Soledad Fandiño se llevó la mirada de cada televidente, y hasta la conductora le dijo piropos al aire.

Soledad Fandiño lució un despampanante look en La Noche de Mirtha Legrand y sorprendió a Juana Viale

En un fin de semana con invitados de lujo, Juana Viale en reemplazo de su abuela, recibió a Sergio Goycochea, Mauricio Dayub, Soledad Fandiño y Martin Tetaz.

“Antes de empezar con la mesa, yo quiero destacar la belleza de Soledad” dijo la conductora de La Noche de Mirtha, ni bien comenzó el ciclo de eltrece.

Soledad Fandiño lució un vestido corto en color rojo, con un sensual escote. Ante el piropo que recibió la conductora de “Es por ahí", contestó: “La tuya, Juana”.

Sin dudas hacía mucho que, en el ciclo que conduce la nieta de Mirtha Legrand, una invitada no acaparaba la mirada de toda la audiencia por su outfit.

“Hacía mucho que no me ponía algo así. Lo di todo. En el programa estoy más en suéter y hoy acá estamos”, comentó de pie Soledad mostrando su look.

Quién es Lucas Langelotti el novio joyero de Soledad Fandiño:

El viernes una cámara de Ciudad, retrató a Soledad Fandiño con Lucas Langelotti su nuevo novio con quien comenzó a salir principios de año y el pasado fin de semana fueron a comer a un restó de Chacarita. La conductora de "Es por Ahí" ante la sorpresa de las cámaras aseguró: "Lucas es mi novio",

Llegaron separados al restaurante y Soledad dijo: "La realidad es que había que ocupar la mesa, yo podía llegar antes y llegué antes. Me anclé en la mesa y dije esta mesa es mía. Estábamos con una pareja (amiga) y caí con una de las personas ahí con mi amiga (esperando) hasta que los chicos lleguen", le dijo a ciudad.com

Quién es Lucas Langelotti el novio joyero de Soledad Fandiño

"Hay una cosa ahora de que si no lo subís a tus redes sociales lo estás ocultando. Salieron ahora estas fotos, pero hay una foto nuestra de hace meses de microteatro con 20 fotógrafos adelante, ja", siguió. Ahora ¿Quién es él?

Lucas es un empresario de mundo de las joyas y participó ha participado en varios premios Martín Fierro ya que ha prestado joyas a las invitadas. También tiene emprendimientos inmobiliarios. Su cuenta de Instagram tiene más de 35 mil seguidores entre los que se incluye Soledad por supuesto. Vive en Recoleta y estudia historia.

