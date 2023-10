Julieta Poggio ya emitió su voto en estas Elecciones 2023 en donde se elige el futuro presidente de la Nación, en el caso de la actriz también votó a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La modelo se mostró con un look muy canchero y acompañada de su hermana, Lola Poggio, quien votaba por primera vez.

Así fue el look de Julieta Poggio para votar en las Elecciones 2023

La actriz siempre da la nota de los vestuarios que lleva y siempre está en tendencia en cada evento al que asista. La ex Gran Hermano se pronunció en las redes sociales con un video de su hermana votando por primera vez. La modelo se mostró muy emocionada y orgullosa por Lola: "Primera vez Lola Poggio, te amo", escribió Julieta.

Julieta Poggio llevaba un look street súper relajado inspirado en una popstar caminando por New Miami. La actriz y modelo fue a votar en las Elecciones 2023 en jean de tiro super bajo y crop top blanco y de accesorio una gorra del mismo material que el pantalón. La ex Gran Hermano fue a ejercer el sufragio acompañada de su mamá y su hermana.

