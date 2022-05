Emilia Mernes: “Estoy muy enamorada de Duki, estoy muy feliz”

En una extensa entrevista para CNN con Marcelo Longobardi, Emilia Mernes se confesó. Con 25 años, la entrerriana ya es una cantante con proyección internacional. De una banda de rock de niños en su Nogoyá natal aser la cantante de la banda uruguaya Rombai en 2017, lanzar su carrera solista yrealizar colaboraciones con varios artistas como Ana Mena, García,Darell, Sebastián Yatra y Camilo, entre otros.Ha sido reconocida con nominaciones en los Premios Quiero, los Hit Latin Music Awards y también en los Premios Lo Nuestro y el premio Billboard a la artista en crecimiento del año.

¿Cómo lograste pasar de cantar en tu pueblo con la guitarra de tu abuelo a convertirte en una estrella mundial en tan poco tiempo?

“Es una historia muy muy loca y muy linda también, porque yo soy de una ciudad muy pequeña −Nogoyá, Entre Ríos−, con una familia muy numerosa. Y yo empiezo en la música cuando mi abuelo me regala mi primera guitarra.

A este nivel de velocidad que lleva tu carrera,¿sos consciente de adonde llegaste?

“Sí, pero me cuesta dimensionarlo, ¿eh? Me cuesta dimensionarlo y lo vivo muy natural, trato de que nada me sorprenda demasiado, estar con los pies sobre la tierra, con las personas correctas rodeándome.Para mí, eso es fundamental también para para mantener un equilibrio, porque no es fácil.”

¿Vivís en Miami y Buenos Aires?

“Sí y no, o sea, vivo acá en Buenos Aires y también en Miami.Justo este año me tocó estar mucho por acá, porque este verano ha sido de mucho show, muchos festivales.Por suerte, he viajado en muchos puntos distintos del país y he estado bastante por esta zona.Pero viajo bastante para allá porque tengo mi equipo, tengo que ir al estudio. Voy y trabajo allá.Pero si tengo que elegir un lugar para estar siempre me quedo en Nogoyá.”

¿Tenés noción de por qué en una industria tan competitiva como es la industria del espectáculo donde hay, me imagino yo, cientos de talentos dando vueltas por todos lados se detiene en vos?

“Bueno, me cuesta mucho por ahí auto percibirme o auto describirme. Yo creo que soy una apasionada de lo que hago, le pongo muchoamor, me gusta aprender todos los días,autosuperarme. Yo desde que tengo memoria a mí la música me ha acompañado y siempre que puedo estoy nutriéndome y aprendiendo cosas nuevas.Como te decía, aprendí con la guitarra de mi abuelo que es guitarrista −es plomero, pero también es guitarrista− que es un mayor hobby su mayor pasión.Tiene 84, si no me equivoco−no me retes abuelo−, creo que tiene 84 años y nada, la música también lo acompañó toda su vida, pero como hobby y yo lo empecé de la misma manera.Hasta que de repente me di cuenta que era algo que quería que sea mi oficio, mi trabajo para siempre.”

Estudiaste Literatura en la Universidad Nacional de Rosario

“Sí, seis meses. La verdad fueron pocos, no aprendí mucho, pero me di cuenta que estando en la universidad fue una experiencia muy linda, porque fue la primera vez que me independicé de mi familia.A ellos les costaba trabajo mantenerme −mi padre panadero, mi madre cocinera−, haciendo un gran esfuerzo para pagarme los estudios.Y yo les fui con una mano en el corazón, les digo ‘esto no me hace feliz, no es lo que yo quiero’.Y por ahí por un temor de no aceptar que la música era para mí por un tema económico, por un tema de un futuro mejor, porque viste que la música por ahí está media estigmatizada de bueno ‘esta va a ser hippie, que va a hacer, de qué va a vivir, qué va a comer’. Y esa era la preocupación de mis padres y yo quería conformarlos a ellos, viste eso era lo que yo quería.”

Hoy los mandatos son menos importantes.

“Mi papá, panadero, se quedó ahí trabajando con mi abuela en la panadería.Mi mamá intentó estudiar, no le gustó, se volvió y está haciendo lo que le gusta también que es la cocina.”

¿Te imaginaste trabajando en la panadería?

“Cuando tomé la decisión de dejar Literatura y mis papás me dijeron ‘bueno, Emilia, si no te pones las pilas con algo te venís a la panadería a trabajar’, no era lo que yo proyectaba, la verdad no, no me veía.Sí voy, acompaño y decoro unos pan dulces para la fiesta y me gusta ir y tomar mate con mi tío pero la verdad es que no, no me imaginaba trabajando en la panadería.”

¿Y qué conexión hay entre que no querías trabajar en la panadería y que finalmente terminaste siendo una bueno una estrella musical internacional?

“Bueno, llego a mi casa con esta decisión de no querer estudiar más Literatura.Fue un caos. Yo me acuerdo que mi mamá lloraba y que me decía ‘Emilia, vos querés, pensás que va a ser famosa’. Me decía:‘que vas a estudiar música, ¿qué vas a hacer de tu vida?’ Yo te digo.‘mami, dame la oportunidad, por favor, de estudiar música’. Entonces me quedaban seis meses para preparar el ingreso para la Universidad de Música en Rosario, que me dejaron este finalmente tener la oportunidad de estudiar.Pero las primeras dos semanas que me empiezo a preparar, que empiezo a hacer clases de piano con partituras, clases de canto, etcétera, me llega una propuesta de una banda muy reconocida en el Cono Sur −que en ese momento que sonaba mucho− para ser parte de la banda de un día para el otro.Me descubrieron por Instagram porque yo subía covers en el baño.Me encerraba porque tenía mejor acústica con la guitarra y se escuchaba muy lindo y yo me acuerdo que me encerraba en el baño y subía los covers a Instagram −hasta el día de hoy están, están todavía los tengo ahí. Cuando uno tiene claro lo que quiere, lo que le hace feliz y es para uno, hay que ir para adelante.”

De caradura nadie tiene mucho éxito internacional, esto tiene un límite. Vos rompiste el límite.

“Igual me puse a estudiar después, cuando ya me empecé a profesionalizar y, o sea, a tomar más en serio mi trabajo me puse a estudiar clases de canto, tomar las clases correspondientes de baile. Ahora empecé las clases de inglés, porque sé que es importante para las entrevistas a nivel internacional y bueno, uno tiene que ir aprendiendo y superándose día a día. Eso me pasa. Muchas cosas aprendí.”

¿Qué pasó desde los covers en Instagram desde el baño de tu casa a que te descubre Rombai, el grupo uruguayo tan famoso?

“Fue muy loco porque en ese momento estaba sonando muchísimo la banda, era muy conocida y bueno, yo ya había empezado con mis estudios para la universidad mientras subía covers a Instagram.Entonces un día me despierto y veo comentarios del cantante productor de la banda −que me había dejado un comentario en uno de los últimos vídeos que había subido− diciéndome que se querían contactar conmigo.Yo entraba al perfil de Instagram para ver si era el real y o una cuenta fake. Y la verdad que sí, era el real.Y yo no podía creer que se querían contactar conmigo. Yo pensaba: bueno capaz que buscar una corista, trataba de no hacerme expectativas que después no iban a suceder. Y me pongo en contacto con ellos,hacemos una entrevista por Skype, me hace cantar, me pregunta ciertas cosas. Me hacía cantar un par de canciones y me preguntaba cosas sobre mí, etcétera.Hasta que a la hora me dicen ‘bueno, nos encantaría hacerte una entrevista en persona’. Así que yo viajé a Buenos Aires con mi mamá. Yo en ese entonces no podía creer lo que estaba pasando, estaba muy contenta y muy anonadada por la situación porque no me lo esperaban absoluto.Además, siendo de una ciudad tan pequeña como Nogoyá y que alguien, como un artista que le está yendo bien a nivel internacional, que me haya llamado a mí era una locura.”

Vos creías que no podías ser cantante…

“Claro, es que yo lo vi como algo lejano viste por ser simplemente de una ciudad pequeña que no hay oportunidades y tampoco tenía los recursos como para decir ‘bueno, viajo a Buenos Aires y pruebo suerte porque todos sabemos que las posibilidades y los castings y todo está acá en Buenos Aires.Pero en ese momento yo no lo veía factible.El tiempo me demostró que no era así. Y cuando vuelvo a Nogoyá es una locura, me siento Madonna. La gente me recibe con mucho amor, es muy loco.Y yo conservo mis amistades del jardín, mis amigas de toda la vida, la verdad que es la relación más sincera, que yo tengo también.”

¿Qué pasa con Duki? Los vi cuando te dieron el premio Lo Nuestro.

“Duki es mi novio.Me han reconocimientos muy lindos, la verdad y muy importantes. Sí, es muy loco para mí que reconozcan mi trabajo estando ya desde acá, desde Argentina.”

¿Cómo haces con Duki?

“Cada uno tiene su carrera por separado, digamos obviamente, nos acompañamos mucho. Nos entendemos mucho, porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno.Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado, nos acompañamos a la distancia.Y siempre que yo puedo lo acompaño o viceversa.Él es un amor, buena persona, muy sencillo. Estoy muy enamorada, la verdad. Estoy muy feliz.Es muy talentoso. Yo lo admiro mucho, o sea, eso también fue lo que me enamoró de él, la admiración que siento y que me parece brillante, muy inteligente, es increíble.”

¿Y que hay videos tuyos en YouTube con cifras espeluznantes?

“La pandemia, que yo le tenía mucho miedo porque era todo muy incierto, fue muy productiva para mí.Fue donde pude sentarme a nivel creativo y pensar qué era lo que yo realmente quería hacer y qué era lo que me identificaba como artista, a conocerme más.Y fue un crecimiento muy abismal.Yo todo el día, todos los días, me estoy como adaptando a cosas nuevas y sorpresas que me van llegando y cada vez son más personas las que me siguen y me encanta y es muy loco para mí asimilarlo. De verdad cuando me despierto digo‘tengo un montón de gente que me sigue, que tengo que brindarles lo mejor que me sale, lo que amo a hacer, y lo hago con toda la pasión del mundo. Y es mucha presión también.”

¿Por qué dijiste que hay que hacer algo urgente con el bullying, del que fuiste víctima en Nogoyá?

“Fue difícil fue difícil, me marcó mucho. Me pasó en el colegio, yo conté varias veces que sí mis compañeras me hacían bullying y fue muy difícil.”

Me pregunto si no hay una relación entre el hecho de que personas que han sufrido más o menos bulliyng han hecho carreras extraordinarias. ¿Es finalmente una revancha del bullying?

“Puede ser, puede ser. Pero es muy injusto que sea así. Yo creo que cuando sos niño hay aspectos por ahí de la personalidad de cada uno que se destacan y eso puede llegar a molestar al resto por eso.Pero yo no dejé que eso a mí me quite lo que yo era, ni que pierda lo que yo era ni la esencia que tenía: yo no dejé que eso me opacara. Yo siempre seguí haciendo lo que lo que quería hacer y fue así, por eso también lo sufría el doble. Es muy fuerte y muchos de los profesores o las personas que están a cargo, hacen oídos sordos y no sé por qué.Supongo que para evitarse problemas. La verdad que lo que a mí me pasó no fue un bullying tan grande, pero hay casos sumamente horribles y peores que yo siento que uno debe involucrarse como superior.Y por ahí los padres no se enteran de las cosas y el niño lo calla, no lo cuenta y después surgen las tragedias que son cosas terribles que se pueden evitar, porque se pueden evitar.”

Contaste que en algún momento tuviste vergüenza de tu cuerpo.

“Me pasó y sucede.Yo que sé, es una realidad las inseguridades que atormentan la cabeza y más siendo como ojos de una figura pública que está ahí frente a las cámaras y al ojo de la gente que está hablando, opinando, juzgando.Eso me rompió la cabeza en un momento, me daba vergüenza mi cuerpo, si subía de peso lo quería ocultar.Fue difícil, pero bueno, salí adelante dejando de pensar en la comida, porque en su momento la comida dominaba mi vida y era incontrolable: no quería salir a la calle para que la gente no me vea que estaba con unos kilos de más.Pero eso es el mandato social.”

En este fragmento de recuperación estamos hablando de dos temas,bullying y trastornos alimentarios o problemas con el cuerpo, que son temas que son hoy recontra comunes.

“Yo lo trate mucho con terapia, me ayudó mucho también juntarme con mis amigos, pensar en otras cosas.No leer comentarios en las redes sociales que son muy hirientes, que al fin y al cabo te terminás haciendo una coraza porque la gente es muy cruel también y eso te afecta mucho.”

No cualquier artista hoy en el mundo es representado por Walter Kolm, el manager artístico más importante hoy de todo el mundo habla hispana en Estados Unidos y es el manager de Maluma, Carlos Vives, Wisin.

“Walter es muy especial y él me dio la oportunidad cuando nadie lo veía en mí. Yo empecé con Rombai y después elegí seguir mi carrera solista.Y él fue el primero que me llamó para decirme que me quería firmar, quería representarme, que confiaba en mí y que íbamos a crecer juntos.Y hasta el día de hoy, después de cuatro años, cinco seguimos juntos y él me ha enseñado muchas cosas.Y me alegra que confíe en mí tanto. Soy la única mujer, malcriada. En el día a día tengo un equipo−él tiene tantos artistas que tampoco puedan andar full atrás de todos−, pero tengo un equipo que la armó para mí increíble, todos asesorados por él. Él tiene una cabeza brillante, capo en los negocios, la tiene muy clara, abrió su disquera y para mí es un orgullo que pueda contar conmigo y yo con él. Y yo sé que él está siempre que lo necesito. Y firmé con Sony Latin.”

¿Escuchas música?

“Mucha, sí, me encanta todo tipo de género: escucho pop,trap, dance, house. Rock también. Me nutre conocer nuevos géneros.Aparte yo no me etiqueto en ningún género. Yo siempre estoy haciendo estilos nuevos y para eso uno tiene que escuchar otro tipo de música. Yo hago como un pop urbano.”

¿Qué hay en tu futuro?

“En mi futuro se vienen en muchas cosas que estamos planeando.Estoy terminando lo que va a ser mi primer álbum debut. Estoy muy emocionada, va a ser como parir un hijo,estoy segura. Tengo mucha expectativa. Se viene una gira que estamos armando post álbum se vienen también colaboraciones internacionales que me tienen muy contenta.Va a ser un año movidito.”

La música latina estaba dominada por colombianos, mexicanos, no argentinos, pero sin embargo a partir de Duki, de vos, de Tini empieza a haber argentinos que pesan a nivel internacional, eso es nuevo.

“Eso es nuevo lo que está pasando y muchas mujeres, muchas NathyPeluso, Nicki Nicoles, Cazzu, Lali, Tini, es una locura lo que está pasando.Y con los chicos también, o sea, pero eso también es el apoyo.Realmente si Thiago mañana saca un tema, estamos todos apoyando y compartiendo el tema de Thiago.Si yo saco un tema hoy, todos ‘vayan a escuchar el tema de mi amiga Emilia’. Todos, de verdad y es muy lindo eso y no se ve”.

Cuándo les dijiste a tus papás: “Mi canción se llama Recalienta”, ¿les gustó?

“Yo me preocupaba más mi abuelo que yo crecí con él escuchando folklore.Imaginate con ‘se te recalienta el celular’… Mi abuelo no entendía nada, pobre abuelo.”

¿Cuánto tiene de biografía la canción que hiciste con Darell “No soy yo, son los tragos”?

“En su momento, bastante.en su momento me identificaba un poco más, ahora ya no tanto”.

Vos colaborás con Duki y él con vos. ¿Es porque son novios o porque son argentinos?

“Ambas cosas. Porque nos admiramos y nos amamos.”

¿Tenés en tus planes hacer otras obras con Duki?

“Tenemos un montón de canciones más, porque estamos haciendo música todo el tiempo y también lo hacemos por hobby, por pasión.Y en la casa, que convivimos, también vivimos con un amigo que se llama Seca, que es productor, y cuando estamos ahí y nos pinta hacer música y nos sentamos y escribimos.Y todo el día estamos hablando de música, es muy lindo.”

420, ¿hace referencia a la marihuana?

“No. Tiene doble sentido claramente, pero no habla de eso”.