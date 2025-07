Sarah Burlando vivió su primer día en la nieve: look invernal y brindis con Barby Franco

Sarah Burlando protagonizó uno de los momentos más encantadores del invierno junto a Barby Franco en su primer día de vacaciones. En una postal cargada de estilo y afecto, ambas vivieron una experiencia que desató la ternura de sus seguidores, dejando ver una faceta inédita de la pequeña en un entorno nevado.

Sarah Burlando se robó todas las miradas en su primer día de nieve con Barby Franco

En las últimas horas, Sarah Burlando abrió el primer día de sus vacaciones con un look invernal repleto de las tendencias de la temporada. Acompañada de su mamá, Barby Franco, la pequeña vivió una jornada que combinó juegos y moda. El dúo se adueñó de la nieve y dejó a todos cautivados por sus atuendos.

Sarah Burlando

A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió algunas de las imágenes del día. En ellas se podía ver a la niña con un enterito verde musgo abrigado que combinaba a la perfección con su buzo estilo peluche, junto a unas botas para la nieve y un gorro en color negro a juego.

De esta forma, Sarah Burlando no solo estuvo lista para enfrentar el frío, sino para conquistar los corazones y deslumbrar con su look. Por su parte, Barby Franco, fiel a su estilo, no se quedó atrás; para esta ocasión se declinó por unas calzas térmicas junto con unas botas blancas abrigadas y un abrigo de peluche en color blanco, aportando un contraste encantador con la niña.

Barby Franco

La tarde en la nieve inició repleta de juegos, risas y momentos de complicidad entre madre e hija, donde se pudo ver a la menor deslizándose en culipatín. La influencer registró cada instante con fotos y videos que pronto inundaron las redes sociales. Entre muñecos de nieve, caminatas y algunas caídas graciosas, vivieron una jornada repleta de diversión.

Sin duda alguna, la espontaneidad de Sarah Burlando, que a sus apenas dos años parece desenvolverse como una pequeña influencer, sumó miles de interacciones en cuestión de minutos. Los fanáticos de Barby Franco no solo elogiaron el estilo de ambas, sino que resaltaron la ternura de la tarde que pasaron juntas.

Sarah Burlando

Tras varias horas de juego y diversión, madre e hija concluyeron el día con una cena en un refugio de montaña, donde la menor protagonizó un brindis que emocionó a todos. Con una copa de jugo en mano, levantó el vaso junto a su madre como si fuera una tradición familiar. “Cheers” se la escucha decir con entusiasmo en la historia que subió la presentadora.

Sarah Burlando

Así se cerró el primer encuentro de Sarah Burlando con la nieve: entre brindis y looks abrigados, compartió una jornada que quedará registrada como una de sus primeras vivencias al aire libre en temporada invernal. Junto a Barby Franco, la menor disfrutó de momentos de diversión cargados de estilismo, fiel a su característico sentido de la moda.

VDV