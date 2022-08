Confirman que Emily Lucius y Martín Salwe se separaron: conocé los motivos

El amor duró poco entre Emily Lucius y Martín Salwe. Al parecer, la pareja que salió de El hotel de los famosos no tuvo un final feliz.

La primicia la dio Luli Fernández en Socios del espectáculo quien aseguró que los ex participantes del reality hacen "vidas separadas".

"Hay una crisis. Ella se va de viaje del 3 al 18 de septiembre, sale sola. Él también sale con amigos", disparó la panelista quien confirmó que las vidas de los jóvenes tomaron rumbos separados.

Días atrás, Martín Salwe sorprendió a sus seguidores al compartir una foto con Emily Lucius, después de su salida de El Hotel de los famosos. "Necesito una foto con Emily, que los amo", le pidió una seguidora a través de sus stories de Instagram y el locutor compartió la postal inédita que daba a entender que todo estaba bien entre ellos.

La confesión de Emily Lucius sobre su relación con Martín Salwe

Apenas salió de El hotel de los famosos, Emily Lucius confirmó que su romance con Martín Salwe seguía en pie.

“Me gusta mucho y me divierte”, dijo la influencer en Agarrate Catalina y asumió que hablar de amor era prematuro. “Es muy fuerte la palabra enamorada porque sufrí mucho por amor y por eso me prometí no volver a sufrir”, señaló.

Días después, la hermana de Belu Lucius enfrentó rumores de acercamiento a Grego Rosselló que también fue desmentido fervientemente. "Grego es casi familiar/ primo’, Mi corazón es de Martín", dijo.

