Este fin de semana estuvo lleno de importantes y divertidos eventos. Entre ellos, Matilda Salazar se deslumbró con un especial festejo de cumpleaños, temática de "Melody". Junto a su familia y amigos, pasó una tarde llena de diversión, juegos y mucho baile, y compartió los detalles en su cuenta de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los dos looks de estilo princesa que utilizó para el mismo. Al principio, llegó con un hermoso y delicado vestido, pero luego le sumó unos detalles y se cambió a uno apto para las actividades planificadas.

Dos vestidos y dos estilos princesas: los looks de Matilda Salazar para su cumpleaños

Matilda Salazar se volvió una mini influencer de la moda, gracias a su único estilo. La niña mantiene el estilo princesa en todos looks, sin importar la prenda que utilice. El festejo de su cumpleaños no fue una excepción de esto, por eso decidió lucir dos vestidos con prendas que siguen un diseño royal. En su cuenta de Instagram oficial, compartió las mejores postales que se sacó junto a su mamá, Luciana Salazar, al resto de su familia y con sus amiguitos, con quien bailó y jugó hasta terminado el evento.

Los dos looks de Matilda Salazar en su cumpleaños

Al llegar al salón, decorado de temática "Melody", la joven lució un vestido total pink de corte princesa. El mismo contaba con una pollera de tul, y un cinturón que encerraba su cadera y formaba un pequeño moño del mismo color. En la parte superior, el diseño se dividía con un poco de transparencia y otro lleno de piedras brillantes,cosidas a mano, y combinaban con sus sandalias plateadas que también llamaban la atención. Durante la primera mitad del evento, Matilda lució este look bien de princesa.

Matilda Salazar en su cumpleaños

Sin embargo, para la segunda parte, decidió ir por algo más moderno y jugó con los accesorios. Sin perder de vista su amor por lo royal petit y el total pink, lució un vestido más voluptuoso y brillante. En la pollera, caía un tul con pequeños detalles plateados, y, en su cintura, se destacaba un moño de mayor tamaño que el anterior. Finalmente, en la parte superior, continuaban los dibujos de brillos que habían comenzado en la falda, y contaba con dos mangas cortas de tul. En su cabello, decidió hacerse un peinado de trenzas, pero, en lugar de usar su pelo, usó telas fucsias que le daban un toque menos royal.

Matilda Salazar en su cumpleaños

Sus seguidores en Instagram no dudaron en mostrarse encantados con sus looks, y coincidieron que eran perfectos para el evento. Matilda Salazar le agradeció a todos los presentes por demostrarle el cariño siempre, y con su mamá, Luciana Salazar, por todo lo que hizo para ella. Madre e hija mantienen una relación muy cercana, y siempre lo demuestran en sus redes sociales. Ambas son unas fanáticas de la moda, y saben qué lucir para cada evento. Por eso, se volvieron unas influencers que se destacan por su estilo único y por sus match de looks.

A.E