Un chiste interno entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña hizo estallar de bronca al conductor de Nadie dice nada (Luzu TV). Todo comenzó cuando Flor reveló que un famoso le había escrito para preguntarle por su relación y, acto seguido, la invitó a tomar una cerveza. Esta situación ficticia desató la furia del Tano en pleno programa, quien contó que estuvo muy cerca de enviarle un mensaje privado.

Según contaron este tipo de chistes es habitual en la pareja. “A mí me gusta hacerla entrar en situaciones delirantes”, confesó Nico, pero esta vez fue Flor quien lo sorprendió: “No saben cómo entró”.

La bronca de Nico Occhiato al enterarse que un famoso la invitó a salir a Flor Jazmín Peña

La anécdota tuvo como tercero en discordia a Santi Maratea y giró en torno a un mensaje de WhatsApp. La influencer comenzó su anécdota contando que durante la mañana le escribió una persona que conocen y tienen buena onda, pero con la que nunca hablaron por privado. “Le dije a Nico: 'Sabes que me escribió Santi Maratea, pero no sé por qué'. A la noche nos juntamos a cenar, mientras terminábamos de comer, le conté que me había preguntado por nuestro vínculo porque le gustaría salir a tomar una cerveza”, relató la conductora de Nadie dice nada.

Nico Occhiato y Santi Maratea.

Fue entonces cuando Occhiato estalló: “¡Me empiezo a calentar con el progresismo! ¿Adónde carajo nos llevó la deconstrucción? Ahora los 'palermitanos' andan en esta de preguntar cómo es nuestro vínculo!”. La furia no quedó ahí y continuó: “¡Que me pregunte a mí cómo carajo es el vínculo! Cómo te va a preguntar a vos ¡Es una falta de respeto!”, disparó a los gritos. Al parecer el conductor se creyó tanto la broma que estuvo muy cerca de comunicarse con el instagrammer por privado. “Él nunca se bajó hasta que le tuve aclarar. Estaba a punto de mandarle un mensaje”, reveló Flor.

El relato dividió al equipo: algunos apoyaron a Nico, argumentando que la pregunta debía dirigirse a él, mientras otros defendieron que Flor tenía derecho a responder por sí misma. Finalmente, el conductor aclaró que esa situación en verdad no existió y que se trataba de una situación hipotética.

En Nadie dice nada, hasta los chistes pueden terminar en escándalo. Luego salió al aire por teléfono el mismo Maratea, quien dio su opinión en caso de que esa situación se de realmente. “No lo hubiera hecho pero si yo quisiera meterme en la relación de ustedes dos, no me parece mal preguntar, igual te preguntaría a vos primero en vez de a ella (le dijo a Occhiato). Estamos en la misma vereda”, comentó el influencer ante la situación de pareja que se planteó al aire.