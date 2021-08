Evaluna cumplió 24 años y compartió en sus redes sociales el particular regalo que le hizo Camilo, su marido.

Mediante Instagram, la hija menor de Ricardo Montaner compartió fotos del viaje que realizó junto al músico en el desierto de Arizona.

"Dios no deja de sorprendernos con Su Creación. Hoy ha sido WOW! Gracias @camilo por este regalo de cumple. Tiamu", expresó la joven cantante y provocó más de un millón de likes en las imágenes.

Evaluna compartió fotos del regalo de Camilo pero un detalle desvió la atención de sus fans

Pero los seguidores más atentos repararon en un detalle que generó una serie de comentarios: el tamaño de los pies de Evaluna.

Debido al ángulo de la imagen, la cantante parece que tiene unos pies enormes. "Pero grande que son lo zapatos”, "¿Nadie va a decir nada de las zapatillas?”, “Demasiado pies para su estatura o será q también se coloca los zapatos de camilo”, fueron algunos de los comentarios.

Los Montaner revelaron el problema que tuvieron con Camilo, el marido de Evaluna

A pesar de mantener una relación unida, Ricardo, Ricky y Mau Montaner revelaron qué fue lo que le molestó de Camilo, cuando apenas empezó a salir con Evaluna.

En La Voz Argentina, los músicos se refirieron al tema "Medialuna", que el cantante se lo habría dedicado a ella al inicio de la relación.

Camilo se ganó la bronca de sus cuñados.

"Mi hermana me dice: ‘Estoy saliendo con un chico que es compositor, cantante, y quiero que escriba con ustedes’. Y cuando lo conocimos nos puso esta canción que había escrito para ella, y la parte que dice ‘Yo te imaginaba desnuda' casi que me provocaba, tú sabes, ganas de ahorcarlo sin conocerlo”, contaron entre risas.

Ricardo Montaner, suegro del popular cantante, agregó: “A mí me pasó lo mismo. Yo me imaginaba lo que decía la letra y me empezó a caer muy mal ese Camilo”.

