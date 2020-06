Falleció la icónica actriz española Rosa María Sardá

La actriz, humorista y presentadora Rosa María Sardá falleció en Barcelona a los 78 años, según informó la Academia de Cine. La mujer era considerada una de las grandes artistas de la comunidad española.

Ganadora de dos premios Goya como mejor actriz de reparto, por “Sin vergüenza” y “¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?”, Sardá recibió en 2010 la Medalla de Oro de la Academia.

En abril, en un mano a mano con el periodista Jordi Évole: “Tengo cáncer, pero no saben dónde lo tengo y se lo inventan”.

La actriz participó en alrededor de 50 películas desde 1980. A su carrera también se suman muchas presentaciones teatrales, así como estelaridad en diferentes programas de televisión.

Sardá lidió con su enfermedad por varios años. En diciembre, en una entrevista con motivo de su debut literario, declaró a El Español: “La muerte no me da miedo, me da rabia, porque me interesa mucho lo que está pasando en el cosmos, y entonces me sabe mal no enterarme”.

Entre otras distinciones, en 2016 recibió el Premio Feroz de Honor y este año iba a ser reconocida con el premio Fotogramas de Plata especial, pero la ceremonia se suspendió por la pandemia del coronavirus.