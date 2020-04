Falleció el padre de Flavia Palmiero

Este sábado Flavia Palmiero perdió a su papá. Si bien su relación no fue la mejor, la conductora lo homenajeó en sus rede sociales.

"Papá. No encuentro las palabras. Hoy es un día muy triste. Ayer a la noche te fuiste definitivamente. Ojalá encuentres La Paz soltar el dolor por lo q no pudo ser. A pesar de todo. Nunca te olvidare. RIP. Mamá. Gian y giu", escribió a modo de despedida.

“En los estados de ánimo más diversos. Hay que renacer. No es fácil. Esto es muy duro. Muy triste por momentos. Pero vamos a salir unidos. Ojalá todos puedan entender el valor de la vida", reflexionó.

Flavia cuando se esteró que el hombre padecía Parkinson, decidió hacerse cargo de él. "Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años y mi mamá salió a trabajar para mantenerme. Hoy yo sostengo económicamente a mi papá. Pero no tengo con él, la relación que yo quisiera. Yo me hago cargo de mi papá hace muchos años porque no puedo hacer lo que él hizo conmigo. A mamá la adoro, la quiero mucho pero ella también tuvo sus cosas. No tengo vínculo con él, lo intenté pero no pude", confesó en el programa Secretos Verdaderos.

En comunicación con Teleshow, la actriz se lamentó: "Lamentablemente, por la cuarentena en estos últimos cuarenta días, con mi mamá que es con quién nos hacíamos cargo de su cuidado, no pudimos verlo. Y por las regulaciones no pudimos cumplir con velorio y entierro", explicó.