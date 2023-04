Flor de la V tomó un colectivo de la línea 39 y revolucionó a todos los pasajeros

Florencia de la V es una reconocida figura de la televisión argentina que actualmente demuestra un gran desempeño como conductora en Intrusos por las pantallas de América TV. Y durante su última salida con amigos quiso agradecer de alguna manera el cariño de la gente, y sorprendió a todos al subirse a un colectivo de la línea 39.

Flor en Intrusos.

Sucedió este jueves, cuando la conductora asistió a una fiesta junto a varios amigos del medio, entre ellos: Lourdes Sanchez, Guido Zaffora, y Lizardo Ponce. Ellos fueron los encargados de grabar toda la secuencia en el cual Flor de la V sorprendió a todos los pasajeros al subirse.

Flor en el colectivo.

"Florencia el 39", le mencionó Guido mientras el colectivo se acercaba a donde estaban, "Lo paro, lo paro", contestó Flor de la V. Efectivamente, la conductora subió vestida formal con un llamativo saco de pelo sintético en color turquesa y todos los pasajeros grabaron con el celular la extraña situación.

En la grabación se ve como todos comenzaron a gritar con aplausos "¡39,39,39!", para alentar al chofer que frenó a pesar de que la conductora no había presentado la sube. Antes de bajarse, Flor de la V se sacó varias fotos en la puerta del colectivo y luego, agradeció a todos. Como despedida les dijo a todos: "Ay, los amo".

La reacción de Flor de la V al escuchar a Lucas Benvenuto

Lucas Benvenuto hizo un vivo en Instagram contestando las declaraciones de Jey Mammón en las entrevistas de Jorge Rial y Baby Etchecopar y sobre unos audios que se filtraron cuando Intrusos estaba al aire, por lo que transmitieron los dichos del joven. Flor de la V, la conductora del ciclo de América, se mostró muy angustiada por los dichos del joven.

Florencia de la V se quebró en pleno vivo y expresó: "Estamos ante un hecho periodístico muy fuerte. Esto va a marcar un antes y un después en la televisión sobre hechos de violencia sexual contra las infancias"

Lucas fue el joven que denunció a Jey Mammon.

Luego continuó: "A mí me pasa algo bastante particular al escuchar a Lucas, me conmueve profundamente todo lo que dice. Yo no puedo dejar de pensar que yo soy mamá". "Tengo dos hijos de 11 años y me cuesta mucho salirme de ese lugar porque, en definitiva, lo que estamos escuchando es a un niño que le tocó atravesar cosas espantosas, que no le deseamos a ninguna criatura. Desde ese lugar, ¿Cómo podemos juzgarlo? ¿Cómo podemos juzgar un audio?", expresó entre lágrimas.

Por último, cerró conmovida: "El ser humano es cambiante por naturaleza. Imagínense una persona que le tocó atravesar las cosas que le tocó atravesar a él. Cuando él le escribe a estas personas lo único que quería era que le pidan perdón".