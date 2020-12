La reacción de Flor Vigna y Nico Occhiato ante los rumores de embarazo

Luego de una mañana movida en la que corrió un muy fuerte rumor que aseguraba que Flor Vigna y Nico Occhiato estarían esperando su primer hijo cuando la periodista Juariu compartió en sus redes sociales una serie de videos en los que se veía que, en entrevistas más recientes, la pareja había hablado sobre la posibilidad de ser papás, la actriz realizó su descargo mediante una historia de Instagram en donde aclaró todo.

"Hoy me desperté y mi WhatsApp estaba lleno de familia, amigos, periodistas, de conocidos y desconocidos que me preguntan si estoy embarazada y la respuesta es no", dijo la joven de 26 años para darle un corte definitivo al tema. Además la también host digital de MasterChef añadió: "Eso no sé de dónde salió, es una noticia falsa. Es un poco invasivo que todo el tiempo te pregunten eso, así que quiero aclarar eso, que no lo estoy".

Además los rumores se habían incrementado cuando los compañeros de Tenemos"Wi-fi", el programa de Ochiatto comenzaron a decirle: "Saludos para papá" aunque Nico aclaró que "no es por ahí el tema. Pensé que era algo público", dando más lugar a la confusión y a los rumores.

Mirá el video donde Flor aclara todo...