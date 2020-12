Oscar Mediavilla anunció que se casará con Patricia Sosa

Se conocieron cuando cuando ella tenía 16 años y el 17, allí comenzó la historia de amor de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla, el buscaba una vocalista para su banda y quedó maravillado con la voz de una de las mujeres más emblemáticas de la Argentina. Juntos formaron la banda de rock "La Torre" y se convirtieron en una de las primeros grupos, sino la primero, en tener una cantante femenina como líder, la rompieron en Argentina y hasta llevaron su música a Rusia. Pasaron los años se divorciaron, luego volvieron a estar de novios y convivir y ahora antes de dar una devolución en el programa él sorprendió a todos contando que se volverán a casar.

“Estoy divorciado. Estamos preparando una boda, que la haremos algún día. Yo lloro mucho en las bodas. Cuando nos casamos yo le propuse, no me acuerdo. Nosotros estamos juntos hace cuarenta y pico de años. No hace falta acordarse. Lo importante es que estamos juntos, nos queremos y somos una familia. Estoy muy feliz, casarme o no, salvo que me pase algo, para que le quede a ella, pero ya tenemos todo a nombre de nuestra hija (Marta, también artista)”.

En una entrevista que hace un tiempo Jey Mammon le realizó a Patricia el le preguntó acerca del divorcio y un detalle que sucedió ese día: "¿Es verdad que cuando se divorciaron el fue al Juzgado con un ramo de flores?" y ella respondió afirmativamente: "Es verdad, vino con una ramo de flores, unas florcitas blancas. Yo con una cara de cu.... le preguntó para qué son las flores: y él, pobre, me dijo: ´para agradecerte por los años de felicidad´". De ese día que ocurrió en 1996 pasaron tres años y volvieron a estar juntos y convivir ahora casi 21 años después se preparan para volver a dar el sí.