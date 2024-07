Furia Scaglione fue la participante más polémica de esta edición de Gran Hermano y protagonizó muchos cruces y peleas dentro de la casa más famosa del país. Y al salir del reality, su fuerte personalidad sigue dando de hablar.

Todo comenzó cuando Ignacio Rodríguez habló sobre los números de rating de Bendita tras la visita de Juliana y de Gran Hermano tras su reingreso. "También se paseó por Todas las tardes y Escuela de cocina. En ambos casos nuevamente marco un significativo descenso logrando que el magazine de Karin Cohen promediara solo 1,4 viniendo de un 2,2 del día jueves", reveló al aire el periodista de C5N.

Imagen reciente de Furia Scaglione.

Pero eso no fue todo, ya que también mencionó otros números que logró la exhermanita en distintos ciclos: "En el caso del programa de cocina de Jimena Monteverde, el rating que marcó fue de 3,2 logrando los pisos más bajos durante su participación, que estuvo por debajo de los dos puntos que luego en su ausencia pudo remontar y superar los 3".

Al escuchar las criticas tanto de Ignacio Rodríguez como de otros periodistas como Ángel de Brito, Furia Scaglione no se quedó callada y salió al cruce para defenderse en el programa de streaming "Se picó".

Qué dijo Furia Scaglione luego de que la acusaran de bajarle el rating a Gran Hermano

"Ahora dicen que soy yo la que baja el rating de los programas. Es al revés. Yo le subo el rating a la gente", expresó sin filtros Juliana y con mucha seguridad agregó: "Hoy puedo admitirlo y decirlo. Me buscan no por ser Juliana sino porque levanto el rating".

Pero la polémica de Furia Scaglione no terminó ahí, sino que la cuenta oficial de LAM compartió el video de ella y le contestaron: "Amicha, (los números del rating) son un dato. No una opinión. Donde fuiste no rendiste".

J.C.C