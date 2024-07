Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, afirma que la producción de Telefe aprobó el reingreso de Juliana Scaglione a la casa más famosa del país puramente por estrategia, para mejorar su imagen en el afuera, y con los participantes que están ahora dentro de la casa.

Los 3 finalistas, Nico Grosman, Bautista Mascia, Emma Vich

Los nuevos ingresos

Ya faltan pocos días para la gran final de Gran Hermano, el lunes pasado tres ex participantes ingresaron a la casa, Licha Navarro, Carla “Chula” De Stefano e Isabel De Negri. Estos lo hicieron bajo el marco de ayudar a los participantes que compiten en la final a ganar puntos. Pero el anunció que dio Santiago del Moro ese día antes de que finalice el programa fue que el martes ingresarían otros tres participantes.

Martín Ku, Juliana Scaglione, Lucía Maidana

El día martes se dio el ingreso finalmente, de Juliana Scaglione, Martín Ku y Lucía Maidana. Estos fueron elegidos por la producción y Santiago del Moro lo comunicó a través de sus redes sociales. “Preparense va a ser muy divertido verlos nuevamente a ellos antes de la gran final del domingo”.

El malestar externo

El comunicado que hizo Santiago del Moro generó una reacción muy potente de los ex participantes, los cuales terminaron criticándolo a él y a la producción del programa. Uno de los que se quejó y manifestó su malestar fue Joel Ojeda, que aprovechó el streaming de Telefe, Insiders para descargarse. “Entraron tres personas a chuparle el ort* a Furia”, soltó sin ningún tipo de pudor el ex participante.

Joel Ojeda considera que el reingreso de Juliana Scaglione a la casa es meramente para generar un vínculo con los que se encuentran dentro de la casa y, además, para que pueda mejorar su imagen en el afuera. “Entraron a mejorar su imagen adentro de la casa, para que los que queden adentro tengan buena imagen de ella y cuando salgan por lo menos tenga 1 o 2 amigos de verdad”.

Joel Ojeda y Catalina Gorostidi

Sin embargo la mayor bomba la tiro al final y prácticamente sin tirar nombre, Joel Ojeada afirmó que esta campaña no solo es para mejorar la imagen de Juliana Scaglione, sino que es a la vez una forma de ensuciar y perjudicar la imagen de otra ex participante del afuera de la casa; si bien no expresó el nombre en vivo dio a entender que la persona a la que hace mención es Catalina Gorostidi.