Furia Scaglione salió de la casa de Gran Hermano hace pocas semanas, desde su salida las propuestas laborales que le llegan son varias pero una se destacó de entre el resto. Lo que trascendió es que podría volver a participar del reality donde se hizo conocida y esto fue algo que sorprendió a propios y extraños porque no se esperaba que tomase esta drástica decisión.

La primicia

El conductor de LAM, Ángel de Brito, aseguró que Juliana Scaglione ya tendría acordada su llegada para formar parte de Gran Hermano Chile, este reality tendría todo para comenzar semanas después de que la versión Argentina termine. Esta temporada de Gran Hermano Argentina finalizaría el domingo 7 de julio.

En un principio todo era rumor, nada asentado, pero parece ser que en estas últimas horas se haya terminado de acordar los detalles para que se pueda dar la participación de Juliana Scaglione en Gran Hermano Chile. En lo que respecta a esta temporada del reality se sabe que va a ser mixto, es decir mitad de los participantes serán famosos y la otra mitad serían desconocidos, lo que generaría una desventaja para los desconocidos que tendrán que formar desde un principio alianzas para poder mantenerse en juego.

Twitter, Ángel de Brito

“Confirmado: Furia entra a GH Chile” posteo Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Este posteo del conductor de LAM inmediatamente se hizo viral y empezó a circular en todos los medios, generando comentarios positivos y otros no tanto sobre la inclusión de Furia Scaglione en esta nueva temporada.

El nuevo contrato

Por más que parecía que Juliana Scaglione podría haber sido una de las ganadoras de Gran Hermano, está fue eliminada del certamen de la mano de Martín Ku. Sin embargo, con todos los escándalos que la ex participante generó en el último tiempo, Furia Scaglione consiguió un nuevo contrato con Telefe, este le permitiría a ganar más que quién gane el certamen.

Juliana Scaglione y Martín Ku

Juan Etchegoyen en su programa mostró audios que prueban el nuevo arreglo que tendría Furia Scaglione con Telefe. “Hay un lío bárbaro con Furia tanto públicamente como puertas para adentro y hoy va a quedar demostrado con las pruebas que tengo en mi mano” detalló para después profundizar “Si me baso por los audios que vas a escuchar, Furia va a ganar más dinero que el ganador del programa”

Uno de los audios es una fan que habla en el grupo de furiosos de WhatsApp y en el otro audio se escucha a Coy quién habla nuevamente de fraude contra Telefe y la producción. “…varios ex participantes de esta edición de GH están indignados. Yo hablé con varios ex participantes que ya se han reunido con las autoridades del programa para pedir explicaciones de por qué tanta manija a Juliana y tan poca a ellos”. Así continúa el video de Juan Etchegoyen donde resalta el gran malestar que se generó con Juliana Scaglione y varios de los ex participantes de esta edición de Gran Hermano.

VDV