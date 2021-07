De bailar en ShowMatch a cultivar cannabis: así es la nueva vida de Gabo Usandivaras en México

Gabo Usandivaras, el bailarín que explotó en la pista de ShowMatch dio un giro en su vida. Dejó su familia y su carrera, para emprender una nueva aventura en el exterior. Así lo confirmó su compañera Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana. Ángel de Brito se interesó en saber “de qué vivía” y la panelista contó todos los detalles de su amigo en el Caribe.

En octubre de 2019, Gabo perdió a su madre tras una larga lucha contra un cáncer de mama. En ese entonces, el bailarín tuvo que enfrentar una situación al ser detenido en el aeropuerto de Córdoba por tenencia de marihuana. El artista explicó que era para el tratamiento del dolor de su madre. “Falleció Gachi, la mamá de @gabousandivaras. Te mando un abrazo enorme querido compañero de tantos años. #QEPD” confirmó tras la perdida, Ángel de Brito en su cuenta de twitter.

Gabo Usandivaras dejó todo para iniciar una nueva vida en México

Con la llegada de la pandemia y unos ahorros que heredó de su madre, el artista empezó un camino personal y de introspección. Primero viajó a California, Estados Unidos, donde vivió en un campo con amigos y trabajó en una plantación de cannabis. Según contó en una entrevista para GENTE, “Entre el duelo de mi vieja y el Covid necesité salir a vivir la libertad”.

Gabo Usandivaras dejó todo para iniciar una nueva vida en México

En el ciclo de eltrece, Cinthia Fernández confirmó que su compañero “Se fue a vivir a México. Paseó por todos lados. Trabajó en una plantación de cannabis y ahora está viviendo de los ahorros que ganó de ese trabajo”. Y sobre su presente laboral y económico agregó “En México está haciendo de modelo. Hizo una tapa, una producción tremenda. Vive de los ahorros de la plantación, eso reditúa bien. Y ahora estaba buscando otro laburo. Igual Gabo con dos pesos vive, es austero".

Gabo Usandivaras dejó todo para iniciar una nueva vida en México

Atrás quedaron las confesiones y episodios mediáticos de Gabo Usandivaras en la televisión argentina, quien luego de vivir su experiencia en el suelo mexicano, se proyecta en España. “Es la primera vez que me voy sin la idea de regresar. Allá, en Buenos Aires, dejé mi departamento, mi perra se quedó con mi ex pareja y lo único que me queda son mis hijos, mi familia, mis amigos y listo. Soy un hombre libre, viendo dónde daré mi arte y encontraré mi nueva suerte” reconoció el joven en una entrevista.

FF