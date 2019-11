Valeria Mazza se emocionó al recordar una de las producciones con Baltazar recién nacido

Una vez más, Valeria Mazza (47) encantó a los invitados de la Gala de Caras 27 años y habló de su marcado paso por el semanario a lo largo de los años.Algunas de las mejores tapas le fueron mostradas para recordar los mejores momentos vividos y se mostró sumamente agradecida con la revista por formar parte de su vida tanto en lo profesional como en lo personal.

"No puedo creer, mi Baltu. Claro porque Baltazar (20) nació y a los pocos meses nos instalamos en España. Esas fueron sus primeras poses para las revistas. Muy emocionante, la verdad que me encanta. Es difícil elegir porque CARAS en estos 27 años me ha acompañado mucho tanto en mi carrera profesional como en mi vida. Tienen registro de muchos momentos importantes, de mi casamiento, de cada nacimiento de mis hijos, mis desfiles y mis producciones. A nivel internacional han viajado también muchas veces conmigo. Así que muchísimas gracias por estar siempre juntos y vamos por muchos muchos años más".