El jueves por la tarde, Wanda Nara y L-Gante arribaron a Pinamar para disfrutar de un momento de relax en la playa. La pareja fue vista acompañada por las dos hijas de la conductora y la pequeña del cantante. Se trata del primer viaje como familia ensamblada pero decidieron no compartir en redes sociales postales familiares, pero si algunos de los momentos que viven.

Puntualmente, Wanda compartió tanto en Instagram como en su canal de difusión de Whatsapp una situación que la cautivó, al ver la reacción de su novio con la gente que lo sigue. Una vez más confirmó que está totalmente conquistada por el cantante.

El gesto de L-Gante que cautivó a Wanda Nara

Mientras Mauro Icardi y la China Suárez pasean por Italia, en un viaje donde la pareja buscaría sus nuevos rumbos para proyectar su futuro, Wanda Nara y L-Gante emprendieron camino hacia Pinamar para disfrutar de unos días de playa y sol. La costa argentina se ve revolucionada por la presencia de las dos figuras que fueron vistas paseando por la zona céntrica como por la playa, donde no dudaron en sacarse fotos con sus seguidores.

Mediante sus redes sociales, Wanda Nara compartió algunos momentos de las primeras horas en Pinamar y no dudó en mostrarse cautivada por su novio, quien decidió brindar un show para las personas que se encontraban fuera de la propiedad donde se están alojando.

"Solo él agarra un micrófono desde la casa y hace un show para los vecinos desde el balcón", escribió la conductora junto a un video en el que se puede ver al exponente de la cumbia 420 frente al grupo de personas que esperaban por escucharlo.

Además, Wanda compartió este contenido mediante su canal de difusión de Whatsapp, donde suele ser más abierta con sus palabras, y agregó: "Elian sos único". De esta forma, demostró que los gestos de su novio la conquistan día a día.

Por su parte, la expareja de Mauro Icardi también compartió imágenes de sus dos hijas, Francesca e Isabella jugando en una pileta y si bien se sabe que las pequeñas, y la hija del cantante, forman parte del viaje, por el momento, Wanda no muestra postales familiares ya que ella misma realizó una medida judicial para que la pareja del padre de sus hijas no sea parte de las imágenes que se le toman a las menores. No obstante, todo el grupo familiar disfruta de la costa argentina.