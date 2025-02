La exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi disparó contra la expareja: "Me deben sueldos y una valija con ropa"

Como si la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi no tuviera suficientes conflictos alrededor, apareció Analía del Carmen. Se trata de una ex empleada de la pareja que disparó fuertemente contra ellos por deberle sueldos y hasta ropa propia. La empleada doméstica de la ex pareja aseguró estar en un juicio, contra ellos, que no avanza desde hace 11 años.

Analía también contó que ninguna de las partes tomó la decisión de acercarse a ella para solucionar el conflicto, sino que la evitan y prefieren mantener la batalla judicial.

Analía del Carmen destruyó a Wanda Nara y Mauro Icardi

La ex empleada de Wanda Nara y Mauro Icardi disparó contra la expareja: “Me deben sueldos y una valija con ropa”

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa creciendo y sumando figuras. Después de que Elba Marcovecchio apuntara contra la conductora, apareció Analía del Carmen, una ex empleada de la expareja que los acusa de deberle 20 mil euros, una valija con sus pertenencias y retenerle el pasaporte.

En comunicación con LAM y Ángel de Brito, Analía aseguró que no le sorprende nada de ellos, haciendo referencia a la polémica separación y la viralización de chats y audios. “Viví cosas muy tristes que le hacían a Maxi López cuando ella se puso de novia con Mauro Icardi”, expresó.

“La vida es una rueda y cuando uno hace mal lo tiene que pagar”, sentenció respecto a la actualidad que está viviendo la conductora y la lucha por mantener la tenencia de sus hijas y lograr su divorcio en el país. Además, agregó que defiende a Maxi López “porque es un gran padre y una gran persona”, aún sin haber sido empleada del director técnico y solo habiendo acompañado a Valentino, Benedicto y Constantino al hogar de él.

Analía contó que trabajó durante un año para Wanda Nara y Mauro Icardi, y la relación, en un principio, terminó bien, pero luego “se volvió en mi contra cuando no quise decir cosas que no eran verdad sobre Maxi López”.

“Wanda me llevó a una fiscalía para que acuse a Maxi de tratar mal a sus hijos y cosas horrendas que me da vergüenza decir”, lanzó la ex empleada doméstica de la empresaria. “A cambio de que hiciera eso me ofreció un auto. Me preguntó por qué había ido a trabajar con ellos y qué necesitaba, yo le dije que trabajaba para comprarme un auto y me dijo que ella me lo regalaba con Mauro, pero era un soborno”.

“A la fiscalía fueron Ana Rosenfeld, Nora Colossimo, Mauro Icardi y ella. Ana me pedía que dijera cosas malas de Maxi, como que maltrataba a sus hijos, y yo solo conté la verdad”, expresó Analía del Carmen. “Después de decir que Maxi era un buen padre, me despidieron”, sostuvo.

Wanda Nara y Maxi López en el cumpleaños de Valentino López

“El último día yo le pedí mi sueldo, porque tenía cosas que pagar, y me dijo que si yo no firmaba un papel en blanco no me iba a pagar. Yo firmé y me pagó un mes, pero después de eso no la vi más”, continuó denunciando.

Además, opinó sobre el acercamiento entre Wanda Nara y Maxi López y aseguró que “seguramente él lo hace por los chicos y porque es educado y respetuoso”. “Wanda negaba a sus hijos que vieran los partidos de su papá y que lo vieran a él”, agregó.

Analía del Carmen decidió hablar públicamente contra Wanda Nara y Mauro Icardi y denunciar los abusos sufridos por parte de la conductora y el jugador. Defendió a Maxi López y aseguró que lo único que busca es recuperar sus pertenencias y cobrar el sueldo que le deben.

MVB