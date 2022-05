Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: el detalle en su boda que generó más polémica

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo dieron el sí este martes 10 de mayo. La unión entre el exfutbolista y la hija del Diez causó gran revuelo en las últimas semanas debido al historial de rupturas de la dupla.

En medio de las diversas polémicas que suscitaron, previo a la boda se conoció un detalle que fue motivo de escándalo. Fue en Guido Zaffora quien contó que Osvaldo no invitó a ninguno de sus hijos a su casamiento.

“Todas las exmujeres hablan mal de él como hombre, como pareja y como padre. Un tipo que no se hace cargo de sus hijos y que, además, no invitó a sus hijos al casamiento”, dijo el periodista.

Luego, Zaffora habló de la charla que mantuvo con Ana Oertlinger, madre de Gianluca Osvaldo, el hijo mayor del exdeportista. “Como Elena lo dijo en su posteo, me preguntaron si había una fecha y la dije, pero a nosotras jamás nos comunicó”, fueron las palabras de la mujer quien confirmó que su hijo no había sido invitado.

“Yo solo sé mi caso y el de Ele (Elena Braccini, madre de las dos hijas italianas de Osvaldo). El de Jime no sé. Nosotras lo hicimos público, Ele y yo, pero desconozco”, cerró.

El descargo de la ex de Osvaldo que anunció el casamiento con Gianinna Maradona

Elena Braccini, ex pareja de Daniel Osvaldo, hizo un fuerte descargo la semana pasada en redes sociales y aclaró cómo es su situación con el novio de Gianinna Maradona.

La modelo italiana, mamá de dos de las hijas del deportista, se refirió la batalla legal con el músico por la manutención de las dos niñas.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con facetime, zoom, Google Meet o el whatsapp más banal, se podían escuchar todos los días... pero él no... no tiene tiempo. , ni por los míos, ni por los hermanos de mis hijas", disparó con crudeza Elena Braccini.