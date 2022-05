Gianinna Maradona tomó una radical decisión y cerró de manera definitiva su cuenta oficial de Instagram.

Juariu fue quien descubrió este detalle que coincide con el descargo de Elena Braccini, ex de Daniel Osvaldo en redes.

La hija de Diego Maradona tomó esta actitud en reiteradas oportunidades desde que confirmó su romance con el ex de Jimena Barón. En su descargo, la italiana Elena Braccini había confirmado la boda de la pareja en medio de su reclamo por la manutención de las dos hijas de Osvaldo que viven en Italia.

La contundente reacción de Gianinna Maradona tras el mensaje de la ex de Daniel Osvaldo

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas?" fueron las palabras de la empresaria italiana que generaron la rápida reacción de Gianinna Maradona.

Elena Braccini ex de Daniel Osvaldo.

"Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con facetime, zoom, Google Meet o el whatsapp más banal, se podían escuchar todos los días... pero él no... no tiene tiempo. , ni por los míos, ni por los hermanos de mis hijas", agregó.

La advertencia de Elena Braccini a Gianinna Maradona por Daniel Osvaldo

No es la primera vez que Elena Braccini da la cara sobre la situación actual de Daniel Osvaldo con sus hijas. Días atrás, la mujer habló con LAM sobre este duro momento que atraviesa y lanzó una advertencia para Gianinna Maradona.

“Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él”, dijo.