Gran Hermano 2022: Julieta ya no aguanta a Agustín

El ingreso de Agustin Guardis en el repechaje no cayó muy bien en algunos participantes de la casa, sobre todo en Julieta, quien ha tenido varias confrontaciones antes de que esté abandonara la casa.

"Es terrible, siempre tiene que contradecirte. Él te contradice para sacarte, para ponerte de mal humor, ¡y conmigo lo logra! Me pone de mal humor", le dijo la modelo a la exdiputada.

Romina lejos de calmar a Julieta, siguió: "Sí, lo hace a propósito, para que te enojes y quedes en evidencia". "Sí, aunque sea con una pelotudez. El otro día le dije que no me gustaba la armónica. Y él me dice 'es un instrumento hermoso'. ¡A mí no me gusta! ¡Que se calle! A todos les quiere meter miedo. Se hace el que sabe de las placas. El estratega", le contestó la modelo.

Julieta Poggio entonces le pidió a Thiago, Daniela y Romina que: "No hay que ni escucharlo porque toma poder, se cree mejor. No hay que darle más bola. No me lo banco. Me cae bien para la mierda...¡Me tiene harta! ¡Me tiene cansada! Les hace la cabeza a todos. Yo no le creo nada, ni una palabra de lo que dice. No hay que quedarse a escucharlo porque se cree que tiene poder".