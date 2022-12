Gran Hermano: Agustín pierde el apoyo de los famosos

Agustín Guardis se perfilaba como uno de los estrategas de esta edición de Gran Hermano 2022. No solo contaba con el apoyo de la gente, sino que hasta varios famosos ya habían manifestado su apoyo público.

El ex futbolista Sergio ‘Kun’ Agüero, el streamer Martín ‘Coscu’ Pérez Disalvo o los cantantes Rusherking, Bizarrap, Duki y Jimena Barón son algunos de los que adhirieron a la expresión “subirse a la frodoneta” en alusión al apodo que se le dio al participante, por su parecido al personaje de la saga de El señor de los anillos.

Sin embargo, a raíz de comentarios machistas y misóginos que se viralizaron, muchas figuras conocidas le retiraron el apoyo.

Primero le confesó que le gustaba su compañera de convivencia, Julieta Poggio: “Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas, en cualquier momento la encaro de una, ya fue. Y sino, la mando a placa”. El novio de Poggio, Lucca Bardelli, posteó una story en Instagram: “Que tipo desagradable”.

La actriz y cantante, Lali, tampoco se salvó: “Le hago levantar el dedo, aunque no quiera”, aseguró Agustín, en referencia a la señal de consentimiento que Gran Hermano exige antes de tener relaciones sexuales.

Además, conversando con sus compañeros hombres, Guardis afirmó que estaría dispuesto a publicar fotos íntimas de sus ex parejas: “Tengo todo guardado en el Drive, así que, si se mandan algún moco, agarro la carpetita y listo”.

Muchos famosos manifestaron su repudio a todos los comentarios. La periodista Maite Peñoñori preguntó en las redes sociales: “¿Ya se bajaron de la frodoneta?”, mientras que Jimena Barón twitteó: “Con lo de guardar nudes para extorsionar yo me bajo” y la youtuber, Dai Hernández afirmó: “Me re bajé de la frodoneta”.

La actriz, Malena Guinzburg, reveló que nunca lo soportó y el ex participante de Gran Hermano, Martín Pepa confesó: “Vi los videos de Agustín y después busqué contexto para no quedarme con la primera impresión. Fue peor el contexto... Me bajo de la frodoneta y espero que afuera pueda deconstruirse con esto y aprender como todos lo hacemos día a día”.