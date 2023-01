Gran Hermano 2022: La relación de Alfa y Ariel no tiene vuelta atrás

La relación entre Walter Santiago y Ariel Ansaldo no tiene vuelta atrás y cada vez se llevan peor. Lo que parecía que sería una buena dupla fue solo una utopía de los fanáticos de Gran Hermano, porque entre ellos solo hay mala onda y no tienen la intención de llevarse bien.

Luego de tener varias discusiones, Alfa fue tajante sobre la relación entre ellos dos. Ariel trató de entablar una conversación mientras Walter desayunaba: "¿Qué edad tiene DJ Dero?". "No sé", contesto seco Alfa. "Es de nuestra época", dijo el nuevo integrante de la casa buscando una complicidad que no recibió.

"Vos no entendés, ¿no? Vos me quisiste hacer quedar a mí como un violador pelotudo y yo no te quiero dar bola. No me hables, por favor, te lo ruego", lo atacó Alfa sin dudarlo.

"Me quisiste hacer quedar el tercer día como un degenerado, entonces yo no te la perdono. No me hables más. Estoy hablando con él, no con vos. ¿Te quedó claro esta vez? No me hables más, Ariel, no me interesa que me hables, no me interesa contestarte", fue tajante contra el parrillero.