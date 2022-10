Apareció una foto de Alfa, de "Gran Hermano 2022", cuando era joven: "Qué pelazo"

Gran Hermano 2022 empezó con todo y los polémicos integrantes de la casa más famosa ya tienen sus estrategias. La figura más controvertida del programa tiene nombre y apellido: Walter Alfa Santiago.

El concursante se volvió viral en las últimas horas por unas declaraciones que hizo contra el presidente Alberto Fernández. “Lo conozco hace 35 años; Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, dijo picante.

Unas declaraciones que incluso tuvieron respuesta desde presidencia: “No podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo”, dijo la portavoz Gabriela Cerrutti.

En medio del escándalo, Alfa volvió a viralizarse al surgir una serie de fotos que lo muestran en su juventud. "Qué pelazo", le dedicó un usuario en Twitter que compartió una foto en blanco y negro en donde puede verse al concursante con una gran melena, a diferencia del look que lleva ahora.



"El señor Alfa, de 60 años, no me agrada, pero su versión joven no está tan mal", titularon en otra imagen que recorrió las redes sociales.

Gran Hermano 2022: polémica por dos participantes

En el inicio de Gran Hermano 2022, que llegó a 22 puntos de rating en Telefe, surgió la primera picante polémica gracias a la metida de pata de una de las primeras que ingresó a la casa.

Todo surgió cuando Lucila "Tora" Belén Villar, una de las segunda en entrar al ciclo que, al encontrarse con Nacho Castañares Puente, lo saludó con familiaridad.

“¿Qué onda Na…?”, gritó cuando encaró para ingresar a la casa luego de recorrer el pasillo. Inmediatamente, cortó el saludo, entró al lugar y saludó a Nacho presentándose, algo que llamó la atención, ya que Santiago del Moro había dejado en claro que los participantes del reality no se conocían entre ellos.