Gran Hermano: crisis y llantos

Casi todos los participantes están con todas las ganas cuando se trata de cuestionar los romances internos que surgen en la casa de Gran Hermano. Hace varios días que miran con malos ojos el amor que surgió entre Thiago Medina y Daniela Celis. Al igual que Romina, Nacho, Cata y Alfa dudan de los sentimientos de Pestañela.

Las malas lenguas de Gran Hermano dicen que la joven usa al de Gonzales Catán para su beneficio, y juzgan con dureza que nada de lo que hace es genuino. Los besos y los arrebatos telenoveleros son etiquetados de falsedad. Dentro de toda esta crítica se armó una alianza en su contra, Daniela decidió encarar a Romina en la cocina frente a Nacho. Lamentablemente a la morocha solo la banca Julieta.

"¿Vos en serio dudás? ¿Crees que lo estoy usando?", Le cuestionó la morocha a la ex diputada kirchnerista, mientras ella estaba en silencio. "Décime en que me favorece...a mí en el juego, no me favorece en nada. Nada a favor tengo, excepto estar mal, no poner la cabeza en el juego, no disfrutar la estadía...nada", continúo diciendo la participante de Gran Hermano.

"Y, qué se yo...No es el tipo que dijiste que te puede llegar a gustar", habló Uhrig, mientras estaban en la cocina, a lo que replicó que justamente esas diferencias son las que más le resultan atractivas de Thiago. "Me jodería por Thiago. Yo lo veo enganchado", dijo Romina, mientras la participante de Moreno avanzó poniendo todos los puntos en contra que observa en esta relación y sobre lo que ya había hablado arrepentida.

"Por jugármela por él, perdí todo lo que tenía afuera. No tengo quien me espere afuera, no tengo a dónde dormir ¿Creen que no lo pensé? Pero me dije 'voy a disfrutar' porque dejé todo por Thiago. Por eso me jode que duden", expresó en su lamento.

"¿Y ahora cómo estás con Thiago?", Quiso indagar Romina, y ella contestó que las cosas estaban bien, pero que no estaban "teniendo nada" por todo lo que el resto comentó sobre ellos.

Julieta tomo acción e intervino: "¿Pero qué te jode lo que dicen? Que piensen lo que quieran, si ustedes saben lo que sienten y la gente de afuera que lo ve". "Pero al otro día dijiste lo mismo y después volvieron", agregó Romina.

"Si hubiera sido falsa, me hubiera ido, porque se fueron todos los falsos", dijo la morocha, molesta de todo los que especulan sobre ella en la casa, pero confiada en lo que se ve en la pantalla.